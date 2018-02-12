Mert Ankaralı

Şimdilerde hayatını Londra'da sürdüren ve dünyaca ünlü isimleri fotoğraflayan MertAlaş, doğup büyüdüğü Ankara'yı unutmadı. Önceki gün soluğu 1972'de dünyaya geldiği Başkent'te alan Alaş, annesiyle şehir turuna çıktı. Bu sırada çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı, fotoğrafının altına şöyle yazdı: "Ankara'nındağı taşı derim, başka bir şey demem." Evinden de kareler paylaşan Mert Alaş'ın fotoğraflarını Adriana Lima, Bella Hadid veVictoria Beckham gibi yıldızlar beğendi.
Geldiği yeri unutmayan Alaş, 14 yaşına kadar bu fotoğraftaki evde yaşadı. Bunu da instagram'da paylaştı.
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