;
Yol Durumu
  1. Aleykümselam Ronaldo
  2. ‘Artık susun’

Mert

Dünyaca ünlü fotoğrafçı , önceki gün doğduğu ’yı gezdi. Alaş, yıldızların beğeni yağmuruna tuttuğu karelerle Başkent’i dünyaya tanıttı

Mert Ankaralı
Şimdilerde hayatını Londra'da sürdüren ve dünyaca ünlü isimleri fotoğraflayan Mert Alaş, doğup büyüdüğü Ankara'yı unutmadı. Önceki gün soluğu 1972'de dünyaya geldiği Başkent'te alan Alaş, annesiyle şehir turuna çıktı. Bu sırada çekilen fotoğrafını instagram'da paylaşan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı, fotoğrafının altına şöyle yazdı: "Ankara'nın dağı taşı derim, başka bir şey demem." Evinden de kareler paylaşan 'ın fotoğraflarını Adriana Lima, Bella Hadid ve Victoria Beckham gibi yıldızlar beğendi.


Geldiği yeri unutmayan Alaş, 14 yaşına kadar bu fotoğraftaki evde yaşadı. Bunu da instagram'da paylaştı.
Etiketler: , ,
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar