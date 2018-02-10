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İhanet gözyaşı

Sevgilisi ile aşkının yüzünden bittiği konuşulan , önceki gece çok efkarlıydı. Güzel oyuncu, gittiği mekanda gözyaşları döktü

İhanet gözyaşı
Güzel oyuncu Hande Subaşı önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 2 yıllık sevgilisi Altuğ Leblebici ile aşkını ani bir kararla sonlandıran Subaşı'nın üzgün halleri dikkatlerden kaçmadı. Bir arkadaşı ile akşam yemeğinde buluşan Subaşı'nın, cep telefonu saatlerce kulağından düşmedi. Ünlü oyuncu, bir ara ise gözyaşlarını tutamadı.



Sevgilisinin kendisini Aslışah Alkoçlar'la aldattığı konuşulan Subaşı, iddiaları yalanlamadı. Mekan çıkışı ihanet soruları karşısında sessiz kalan güzel oyuncu, "Bugüne kadar hiç konuşmadım ve konuşmayacağım" dedi. Bu arada Subaşı ve Alkoçlar'ın arasından bir dönem su sızmıyordu.



Doğan SAVAŞ
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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