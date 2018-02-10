İhanet gözyaşı
Sevgilisi Altuğ Leblebici ile aşkının Aslışah Alkoçlar yüzünden bittiği konuşulan Hande Subaşı, önceki gece çok efkarlıydı. Güzel oyuncu, gittiği mekanda gözyaşları döktü
Sevgilisinin kendisini Aslışah Alkoçlar'la aldattığı konuşulan Subaşı, iddiaları yalanlamadı. Mekan çıkışı ihanet soruları karşısında sessiz kalan güzel oyuncu, "Bugüne kadar hiç konuşmadım ve konuşmayacağım" dedi. Bu arada Subaşı ve Alkoçlar'ın arasından bir dönem su sızmıyordu.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Altuğ Leblebici , Aslışah Alkoçlar , Hande Subaşı
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.