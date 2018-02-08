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İtiraf gecesi

İtiraf gecesi
Geçtiğimiz gün 3 gün kaldığı cezaevinden tahliye olan Seren Serengil, önceki akşam dostlarıyla Arnavutköy'de hasret giderdi. Serengil, adının daha önce aşk dedikodularına karıştığı Yaşar İpek'le cezaevine girerken yeni bir ilişkiye başladığını itiraf etti. Sunucu, "Yaşar, adam gibi arkamda" dedi.


Doğan SAVAŞ
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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