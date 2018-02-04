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Son ziyafet

Son ziyafet
Yıllar sonra yeniden Survivor'da mücadele edecek olan Milli atlet Merve Aydın, 'a veda turlarına devam ediyor. Aydın, önceki gün arkadaşlarıyla Mecidiyeköy'deki ETX Steak House'da protein depoladı. Başarılı atlet, "Orada açlık sefalet beni bekliyor. Gitmeden kendime ziyafet çektim" diye konuştu.
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