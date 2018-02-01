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Oscarlık iddia!

ile girdiği ‘Oscar’ iddiası, yıldız aktör ’e pahalıya patladı. Hardy, koluna ‘Leo her şeyi bilir’ yazılı dövme yaptırmak zorunda kaldı

Oscarlık iddia!
Yok böyle iddia! Tom Hardy ve Leonardo DiCaprio, 2015'te birlikte rol aldıkları 'The Revenant' filminin setinde müthiş bir iddiaya girdi. Caprio, yakın dostunun canlandırdığı 'John Fitzgerald' karakteriyle Oscar adayı olacağını iddia etti. ise ısrarla "Hayır, bence olmayacağım" deyince Leo'dan "Kaybeden, kazananın tasarladığı bir dövme yaptırsın!" çıkışı geldi.


2016'da ikisi de Oscar'a aday oldu. Hatta DiCaprio 'en iyi erkek oyuncu' seçildi. İddiayı kaybeden Tom Hardy, 2 yıl sonra koluna kendi deyimiyle Leo'nun 'Berbat el yazısıyla' yazdığı 'Leo knows all' (Leo her şeyi bilir) cümlesini kazıttı.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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