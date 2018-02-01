2016'da ikisi de Oscar'a aday oldu. Hatta DiCaprio 'en iyi erkek oyuncu' seçildi. İddiayı kaybeden Tom Hardy, 2 yıl sonra koluna kendi deyimiyle Leo'nun 'Berbat el yazısıyla' yazdığı 'Leo knows all' (Leo her şeyi bilir) cümlesini kazıttı.
Oscarlık iddia!
Leonardo DiCaprio ile girdiği ‘Oscar’ iddiası, yıldız aktör Tom Hardy’e pahalıya patladı. Hardy, koluna ‘Leo her şeyi bilir’ yazılı dövme yaptırmak zorunda kaldı
2016'da ikisi de Oscar'a aday oldu. Hatta DiCaprio 'en iyi erkek oyuncu' seçildi. İddiayı kaybeden Tom Hardy, 2 yıl sonra koluna kendi deyimiyle Leo'nun 'Berbat el yazısıyla' yazdığı 'Leo knows all' (Leo her şeyi bilir) cümlesini kazıttı.
Etiketler: Tom Hardy , Leonardo DiCaprio
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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