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Efkar dağıttı

Efkar dağıttı
Gülben Ergen'in aldırdığı 3 günlük zorlama hapis cezasını çekmek için adeta saat sayan Seren Serengil, önceki akşam dostlarıyla moral yemeğindeydi. İnfazı ileri bir tarihe ertelenen Serengil, "Bu sürecin hemen bitmesini istiyorum" dedi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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