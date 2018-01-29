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Gönlüm çifti huzura koştu

Gönlüm çifti huzura koştu
Eski Milli basketbocu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'ün ruhani yolculuğu sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gittiği Hindistan'daki kampta ruhunu arındıran Elif Hanım, önceki gün de soluğu eşiyle Konya'daki Mevlana Türbesi'nde aldı. İkili, öğretileriyle dünyayı etkisine altına alan Mevlana'nın türbesinde dua etti.
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  • 29 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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