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Büyük moral

, önceki gün hayranı olan Down Sendromlu bir kızla buluşup ona moral verdi

Büyük moral
Genç işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı olaylı beraberlikle uzun süre manşetlerden düşmeyen Tuba Büyüküstün, kendini hayır işlerine adadı. Ünlü oyuncu, önceki gün Down Sendromlu bir hayranıyla buluştu. Hayranı olduğu güzel oyuncunun tüm dizi ve filmlerini defalarca izleyen, sesini telefona kaydedip tekrar tekrar dinleyen Özlem Kiriş'in 'le buluşması için ailesi seferber oldu. Güzel oyuncuya ulaşmak için yoğun çaba sarf eden Kirişçi Ailesi, Ekim ayından bu yana aralarında Kıvanç Tatlıtuğ'un da bulunduğu çok sayıda kişiye tweet atarak yardım istedi.

UZUN UĞRAŞLAR...
Sonunda Tuba Büyüküstün'le irtibata geçmeyi başaran aile, kızlarının hayalini gerçekleştirdi. Tuba Büyüküstün ile sohbet edip fotoğraf çektiren genç kızın mutluluğu yüzüne yansıdı. Güzel oyuncu ise bu tavrıyla takdir topladı.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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