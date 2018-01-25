Büyük moral

Genç işletmeci UmutEvirgen'le yaşadığıolaylı beraberlikle uzunsüre manşetlerden düşmeyenTuba Büyüküstün, kendinihayır işlerine adadı. Ünlü oyuncu,önceki gün Down Sendromlubir hayranıyla buluştu. Hayranıolduğu güzel oyuncunun tümdizi ve filmlerini defalarcaizleyen, sesini telefona kaydediptekrar tekrar dinleyen ÖzlemKiriş'in Tuba Büyüküstün'lebuluşması için ailesi seferberoldu. Güzel oyuncuya ulaşmakiçin yoğun çaba sarf edenKirişçi Ailesi, Ekim ayındanbu yana aralarında KıvançTatlıtuğ'un da bulunduğuçok sayıda kişiye tweet atarakyardım istedi.
UZUN UĞRAŞLAR...
Sonunda Tuba Büyüküstün'leirtibata geçmeyi başaranaile, kızlarının hayalinigerçekleştirdi. TubaBüyüküstün ile sohbet edipfotoğraf çektiren genç kızınmutluluğu yüzüne yansıdı.Güzel oyuncu ise butavrıyla takdir topladı.
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