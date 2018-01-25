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Bade'nin kilo operasyonu

Badenin kilo operasyonu
Aşırı zayıflığı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Bade İşcil'in iştahı açıldı. 1 yılda 7 kilo veren oyuncu, eski haline dönmek için kendini kalorili yiyeceklere verdi. Geçtiğimiz gün waffle yiyen İşcil'in mönüsünde önceki gün de cheesecake vardı.
Gece instagram'da bir tabak karamelli cheesecake fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Bade, kilo almak için tatlı kampına girdi" dedirtti. Bir kişilik cheesecake ise 610 kalori.
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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