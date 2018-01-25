Bade'nin kilo operasyonu

Aşırı zayıflığı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Bade İşcil'in iştahı açıldı. 1 yılda 7 kilo veren oyuncu, eski haline dönmek için kendini kalorili yiyeceklere verdi. Geçtiğimiz gün waffle yiyen İşcil'in mönüsünde önceki gün de cheesecake vardı. Gece instagram'da bir tabak karamelli cheesecake fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Bade,kilo almak için tatlıkampına girdi" dedirtti. Bir kişilik cheesecake ise 610 kalori.
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