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Manken Asena

Manken Asena
Beşiktaşlı Caner Erkin'le boşandıktan sonra sunuculuğa transfer olan Asena Atalay, şimdi de podyumlara adım attı. Dün gerçekleşen bir etkinlikte podyuma çıkan Atalay, defilenin duyurusunu da önceki gün instagram'da yaptı. Atalay'ın geliri Down Sendromlu çocuklara bağışlanan defileyle de podyumlara alışacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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