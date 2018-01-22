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hatırası

King Kong hatırası
Sosyetik güzel Ceylan Çapa ile Miami tatiline son hızla devam eden Eliz Sakuçoğlu, instagram'da renkli paylaşımlara imza atmayı sürdürüyor. Ünlü stil danışmanı, önceki gün The Wynwood Walls sanat galerisini ziyaret etti.


Galerideki beyaz goril heykeliyle poz veren Sakuçoğlu'nun paylaştığı bu kare de kült bir Hollywood filmi olan 'King Kong'u akıllara getirdi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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