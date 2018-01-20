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Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu
Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, şimdilerde heyecan ve gururu bir arada yaşıyor. 2 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Cebimdeki Yabancı' filminde birçok ünlü isimle birlikte kamera karşısına geçen Tuğutlu, şöyle dedi:

"Hayranı olduğum 'in filminde rol alarak hayalimi gerçekleştirdim. Yönetmen de Serra Yılmaz olunca, mutluluğum ikiye katlandı."
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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