 ;
Yol Durumu
  1. Kalbi de kırık cebi de
  2. Sandal alabora

Aşk tesadüfleri sever

Ünlü model 'den 7 ay önce boşanan , önceki akşam yeni aşkı ’le görüntülendi. Çiçeği burnunda çiftin aynı soyadını taşıması ise güzel bir tesadüftü

Aşk tesadüfleri sever
Mayıs 2017'de 12 yıllık evliliklerini ani bir kararla bitiren Tülin Şahin'le şef Memet Özer'den yalnızlığa ilk veda eden Özer oldu. Bekarlığa 7 ay dayanan ünlü yemek şefi, gönlünü gazeteci Verda Özer'e kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan sevgililer, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Kağıthane'de düzenlenen 'Black party' konseptli bir davete el ele katılan Mehmet Özer ve sevgilisi , flaşlar patlayınca panikledi.

ÖNCE KAÇIŞ, SONRA POZ
Yaşadığı panik yüzüne yansıyan ünlü yemek şefi, sevgilisiyle hızla partinin yapıldığı mekana girdi. İçeride samimi bir şekilde eğlenen ikili, yarım saat sonra partiden ayrıldı. 'le boşanırken "Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" diyen Özer'in yeni sevgilisiyle aynı soyadını taşıması ise dikkat çekti. Bu ilginç tesadüf "İleride ikilinin aşkının evliliğe gitmesi durumunda ünlü gazetecinin soyadını değiştirmesine gerek kalmayacak" dedirtti.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar