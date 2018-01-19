Aşk tesadüfleri sever

Mayıs 2017'de 12 yıllık evliliklerini ani bir kararla bitiren Tülin Şahin'le şef MemetÖzer'den yalnızlığa ilk veda eden Özer oldu. Bekarlığa 7 ay dayanan ünlü yemek şefi, gönlünü gazeteci Verda Özer'e kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan sevgililer, önceki akşam ilk kez görüntülendi. Kağıthane'de düzenlenen 'Black party' konseptli bir davete el ele katılan Mehmet Özer ve sevgilisi Verda Özer, flaşlar patlayınca panikledi.
ÖNCE KAÇIŞ, SONRA POZ Yaşadığı panik yüzüne yansıyan ünlü yemek şefi, sevgilisiyle hızla partinin yapıldığı mekana girdi. İçeride samimi bir şekilde eğlenen ikili, yarım saat sonra partiden ayrıldı. Tülin Şahin'le boşanırken "Zaman içindeanlaşamadığımız konular arttı" diyen Özer'in yeni sevgilisiyle aynı soyadını taşıması ise dikkat çekti. Bu ilginç tesadüf "İlerideikilinin aşkının evliliğe gitmesidurumunda ünlü gazetecininsoyadını değiştirmesine gerekkalmayacak" dedirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.