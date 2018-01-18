Kırmızı-beyaz şıklık

Önceki akşam dünyanın önde gelen saat markası IWCSchaffhausen'inİsviçre'deki davetine Adriana Lima veTuba Büyüküstün, şıklıklarıyla damga vurdu. 'SalonInternational de laHaute HorlogerieFuarı' kapsamında düzenlenen davette boy gösteren markanın elçileri, kırmızı-beyazşıklıklarıyla tüm bakışları üzerlerine topladı.
Türk yazar MetinHara ile aşkı doludizgin süren Victoria's Secretmeleğinin bembeyaz kıyafetini kırmızı botlarla kombinlemesi "Türk gelinine de bu yakışır" dedirtti. Büyüküstün de Tuvana Büyükçınar tasarımı kırmızı payetli elbisesiyle çok şıktı.
Bir ara derin göğüs dekolteli elbisesinin azizliğine uğrayan Büyüküstün, tatsız olaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmedi.
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