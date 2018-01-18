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Kırmızı-beyaz şıklık

Kırmızı-beyaz şıklık
Önceki akşam dünyanın önde gelen saat markası IWC Schaffhausen'in İsviçre'deki davetine Adriana Lima ve Tuba Büyüküstün, şıklıklarıyla damga vurdu. 'Salon International de la Haute Horlogerie Fuarı' kapsamında düzenlenen davette boy gösteren markanın elçileri, kırmızı-beyaz şıklıklarıyla tüm bakışları üzerlerine topladı.


Markanın elçileri oyuncu ve model da davetteydi…

Türk yazar Metin Hara ile aşkı doludizgin süren Victoria's Secret meleğinin bembeyaz kıyafetini kırmızı botlarla kombinlemesi "Türk gelinine de bu yakışır" dedirtti. Büyüküstün de Tuvana Büyükçınar tasarımı kırmızı payetli elbisesiyle çok şıktı.


Bir ara derin göğüs dekolteli elbisesinin azizliğine uğrayan Büyüküstün, tatsız olaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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