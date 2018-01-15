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Ustayı andı

Ustayı andı
Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Nilüfer, önceki akşam 'taki hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Merit Crystal Cove Hotel'de sahne alan şarkıcı, Kayahan'ın parçalarını söyleyip 3 yıl önce kanserden vefat eden eski dostunu yad etti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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