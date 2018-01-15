 ;
Yol Durumu
  1. Jessica’nın zor onları
  2. Dersin bedeli 350 bin dolar

Bitmeyen tatil

Bitmeyen tatil
Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Şebnem ile Celal Çapa'nın tatili bitmek bilmiyor! Yılbaşı tatili için Avustralya'ya giden ünlü çift, buraya demir attı. Ülkedeki birçok şehri gezen Çapa çiftinin son durağı ise 'Wolgan' adlı bölge oldu.



Buradaki geceliği 2 bin dolarlık 'Emirates One&Only Wolgan Valley' isimli otelde konaklayan Şebnem ile , bir yandan doğal güzelliklerin tadını çıkartırken bir taraftan da özel havuzlu odalarında keyif çatıyor...
Etiketler: ,
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar