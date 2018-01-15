Bitmeyen tatil

Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Şebnem ileCelal Çapa'nın tatilibitmek bilmiyor! Yılbaşıtatili için Avustralya'yagiden ünlü çift, burayademir attı. Ülkedekibirçok şehri gezen Çapaçiftinin son durağı ise'Wolgan' adlı bölge oldu.
Buradaki geceliği2 bin dolarlık 'EmiratesOne&Only Wolgan Valley'isimli otelde konaklayanŞebnem ile Celal Çapa, biryandan doğal güzelliklerintadını çıkartırken bir taraftanda özel havuzlu odalarındakeyif çatıyor...
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