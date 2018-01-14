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ABD'li model Gigi Hadid, güzelliği ile herkesi büyüledi. 2 yıldır şarkıcı Zayn Malik ile beraber olan modelden, sevgilisine doğum günü için videolu kutlama mesajı geldi. Gigi, Instagram hesabından paylaştığı videonun altına, "Bu adamı kelimelerle anlatamayacak kadar çok seviyorum" mesajı yazdı. Video, ikilinin hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
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