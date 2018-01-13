Paris’teki ünlü Ritz Otel’e giren 5 kişi, vitrinde sergilenen 4.5 milyon euroluk mücevherleri çaldı. Soyguncuların 3’ü yakalandı, 2’si kaçtı. Ancak hırsızların mücevher dolu çantayı yere düşürdüğü ortaya çıktı
Fransa'nınbaşkenti Paris,önceki akşam milyonluk soygunlasarsıldı. Olay, Paris'in kuyumcuve takı mağazalarıyla ünlü VendomeMeydanı'ndaki Ritz Otel'de yaşandı.Maskeli 5 kişi, lüks otele girip, ünlükuyumcuların mücevherlerini sergilediğivitrini kırdı. Soyguncular, vitrindeki 4.5milyon euro değerindeki mücevherleriçalıp kaçmaya çalıştı. Devriye gezenpolis, kısa sürede olay yerine ulaştı.Ekipler, 3 soyguncuyu binada sıkıştırdı,dışarıda nöbet bekleyen 2 hırsız ise biraraç ve motosikletle kaçmayı başardı.
Soygunun gerçekleştiği Ritz Otel, Adalet Bakanlığı'nın yanında bulunuyor. Ünlü kuyumcular mücevherlerini bu otelde sergiliyor.
ÇALAMADAN...
Hırsızlık olayının ardından"Mücevherler nerede?" sorusununcevabı arandı. Fransız polisi,Ritz Oteli'nden çalınan tümmücevherlerin bulunduğunuaçıkladı. Polis yetkilileri, 4.5 milyoneuro değerindeki çalıntı mücevherlerledolu bir çantanın, beş kişilik çetenin birüyesi tarafından yere düşürüldüğünüaktardı. Bazı kaynaklar, "Motosikletlekaçmaya çalıyan soyguncu biryayaya çarptı. Bu sırada içindeçalıntı mücevherlerin bulunduğuçanta yere düştü. Çalıntımücevherlerin tümü, polistarafından bulunan bir çantadaydı"açıklamasını yaptı. Bu arada firari2 soyguncudan birinin kullandığıotomobilin Paris'in kuzeyindekiSannois'te bulunduğu açıklandı.İçişleri Bakanı Gerard Collomb,hırsızlardan 3'ünü yakalayan polismemurlarını överek, profesyonelliğinive cesaretlerini kutladı.
KİM DEMAĞDUROLMUŞTU
Ünlü Ritz Otel'in bulunduğu cadde daha önce de soygun olaylarıyla anıldı. Otelin çevresindeki kuyumcular 2014 yılında soyulmuş ve bölgede güvenlik tedbirleri arttırılmıştı. ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian da 2016'da aynı bölgede silahlı soyguna uğramıştı. Pariste bir otelde kalan güzel yıldızın 9 milyon euroluk mücevherleri çalınmıştı.
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