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Düşes

’teki ünlü ’e giren 5 kişi, vitrinde sergilenen 4.5 milyon euroluk mücevherleri çaldı. ın 3’ü yakalandı, 2’si kaçtı. Ancak hırsızların mücevher dolu çantayı yere düşürdüğü ortaya çıktı

Düşes
Fransa'nın başkenti Paris, önceki akşam milyonluk soygunla sarsıldı. Olay, 'in kuyumcu ve takı mağazalarıyla ünlü Vendome Meydanı'ndaki Ritz Otel'de yaşandı. Maskeli 5 kişi, lüks otele girip, ünlü kuyumcuların mücevherlerini sergilediği vitrini kırdı. , vitrindeki 4.5 milyon euro değerindeki mücevherleri çalıp kaçmaya çalıştı. Devriye gezen polis, kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, 3 soyguncuyu binada sıkıştırdı, dışarıda nöbet bekleyen 2 hırsız ise bir araç ve motosikletle kaçmayı başardı.


Soygunun gerçekleştiği Ritz Otel, Adalet Bakanlığı'nın yanında bulunuyor. Ünlü kuyumcular mücevherlerini bu otelde sergiliyor.

ÇALAMADAN...
Hırsızlık olayının ardından "Mücevherler nerede?" sorusunun cevabı arandı. Fransız polisi, Ritz Oteli'nden çalınan tüm mücevherlerin bulunduğunu açıkladı. Polis yetkilileri, 4.5 milyon euro değerindeki çalıntı mücevherlerle dolu bir çantanın, beş kişilik çetenin bir üyesi tarafından yere düşürüldüğünü aktardı. Bazı kaynaklar, "Motosikletle kaçmaya çalıyan soyguncu bir yayaya çarptı. Bu sırada içinde çalıntı mücevherlerin bulunduğu çanta yere düştü. Çalıntı mücevherlerin tümü, polis tarafından bulunan bir çantadaydı" açıklamasını yaptı. Bu arada firari 2 soyguncudan birinin kullandığı otomobilin Paris'in kuzeyindeki Sannois'te bulunduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb, hırsızlardan 3'ünü yakalayan polis memurlarını överek, profesyonelliğini ve cesaretlerini kutladı.





KİM DE MAĞDUR OLMUŞTU
Ünlü 'in bulunduğu cadde daha önce de soygun olaylarıyla anıldı. Otelin çevresindeki kuyumcular 2014 yılında soyulmuş ve bölgede güvenlik tedbirleri arttırılmıştı. ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian da 2016'da aynı bölgede silahlı soyguna uğramıştı. Pariste bir otelde kalan güzel yıldızın 9 milyon euroluk mücevherleri çalınmıştı.

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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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