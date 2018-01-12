Göbek adı aksiyon

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Eşi Celal Çapa ve yakın dostu Bettina Machler ile Avustralya'yı gezen Şebnem Çapa, önceki gün dünyanın en büyük resifine daldı. Queensland açıklarındaki resife dalan Çapa, rengarenk deniz canlılarını da fotoğraflamayı ihmal etmedi.
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