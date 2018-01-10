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Havalı ‘ajan’

Havalı ‘ajan’
Ünlü Rus futbolcu Andrey Arshavin'in eşi Alisa, uçakta kriz çıkardı. 35 yaşındaki Alisa, 10 aylık kızının bezinin koktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildiğini iddia etse de havayolu şirketi şu açıklamayı yaptı: "Alisa , ekonomi sınıfı bileti olan bebek bakıcısını business bölümünde oturtmak için ısrar etmiş ve hostesleri 'Rus ajanıyım' diye tehdit etmiştir."
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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