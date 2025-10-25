Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara 500 bin modern, güvenli ve yatay mimariye uygun konut inşa edilecek. Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılırken, satışlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle yapılacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak, konut teslimleri ne zaman başlacak? Öte yandan İstanbul'da ayrıca kira artışlarını dengelemek amacıyla 15 bin sosyal konut kiralık olarak hak sahiplerine sunulacak; kiralar piyasa değerinin yarısı olacak... İşte 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları...
Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:30