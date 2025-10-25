Kadraj Galeri Kadraj İkon Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!

Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara 500 bin modern, güvenli ve yatay mimariye uygun konut inşa edilecek. Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılırken, satışlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle yapılacak. Peki başvurular ne zaman yapılacak, konut teslimleri ne zaman başlacak? Öte yandan İstanbul'da ayrıca kira artışlarını dengelemek amacıyla 15 bin sosyal konut kiralık olarak hak sahiplerine sunulacak; kiralar piyasa değerinin yarısı olacak... İşte 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:30
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!

Türkiye'nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarla ev sahibi olacak; şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.

Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!

İstanbul'da ise kira artışlarını dengelemek amacıyla 15 bin sosyal konut kiralık olarak sunulacak ve kiralar piyasa değerinin yarısı olacak.

Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (24 Ekim) İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda yeni projeye ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!

HANGİ İLDE KAÇ PROJE GERÇEKLEŞECEK

Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

"İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540."

Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul’a 15 bin kiralık ev!

KONUTLAR YATAY MİMARİ OLACAK

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.