CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz İstanbullular, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehirlerin sultanı aziz İstanbul'da sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Edirne'den Hakkari'ye, Trabzon'dan Mersin'e, Muğla'dan Artvin'e, 81 ilimizdeki tüm birimlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışında farklı mecralardan toplantımızı takip eden her bir kardeşime buradan muhabbetlerimi iletiyorum.

Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında davamıza gönülden, hareketimize omuz omuza güç veren yol arkadaşlarımıza, partimizin her bir mensubuna yine sizlerin şahsında canı gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz milletimizle kucaklaştık. Türkiye'nin dört bir ucunda işçisinden emeklisine 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik.

Toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. CHP'li belediyelerle işimiz biraz daha zor. Şikayet listeleri biraz uzun. Yolda kalan otobüslerden yolsuzluk sorunlarıyla ilgili birçok sorun bize iletildi

Elde ettiğimiz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır.

AK Parti Türkiye'de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden partidir. Siyasetteki en büyük güven kaynağımız teşkilatlarımızdır. İlk günkü kadar azimliyiz.

Devamı geliyor...

