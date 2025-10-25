MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi

A Haber canlı yayınında konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Hüseyin Gün'ün gizli temaslarını ve bağlantılarını deşifre etti. Karataş, Ekrem İmamoğlu ile Seher Alaçam arasındaki 2019 buluşmasının perde arkasını ilk kez anlattı.
"İKİ İSMİ BULUŞTURAN KİŞİ HÜSEYİN GÜN'DÜ"
Karataş'ın aktardığına göre, İmamoğlu ile Alaçam'ı tanıştıran kişi bizzat Hüseyin Gün oldu.
Türkiye'de uzun yıllardır medya ve tanıtım faaliyetleriyle bilinen Sun Reklam Ajansı'nın sahibi Seher Alaçam, o dönemde İmamoğlu'nun seçim kampanyası için destek arayışındaydı. Hüseyin Gün ise Alaçam üzerinden İmamoğlu'yla iletişim kurdu.
Karataş, "O tarihte Hüseyin Gün, Seher Alaçam aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'yla temasa geçti. Görüşmeye dair yazışmalar da daha sonra soruşturma dosyalarına girdi," dedi.
Ayrıca bazı medya organlarında yer alan "Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın üvey oğlu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Karataş,
"Bu kişi Alaçam'ın öz oğludur. Hüseyin Gün de ifadesinde Seher Alaçam'a 'anne' diye hitap ettiğini söyledi. Oğlu şu anda İstanbul Emniyeti'nde ifade veriyor," açıklamasında bulundu.
FETÖ VE YABANCI İSTİHBARAT BAĞLANTILARI
Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran, Hüseyin Gün'ün sadece bu görüşmeyle sınırlı kalmayıp uluslararası bağlantılarıyla da dikkat çektiğini ifade etti.
Kıran'ın açıklamasına göre Gün, FETÖ'nün İngiltere imamı Mustafa Özcan ile görüşmüş ve Necati Özkan aracılığıyla İngiltere istihbaratıyla defalarca temas kurmuştu.
Kıran, Gün'ün telefon rehberinde İngiltere, ABD ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı birçok ismin bulunduğunu da açıkladı. Bunlar arasında:
MI6 bünyesinde görev yapmış bir eski ajan,
İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir istihbarat yöneticisi,
ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nde görevli bir analist,
MOSSAD'ın eski başkan yardımcısı yer alıyor.
Kenan Kıran değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Hüseyin Gün sadece iki ismi tanıştırmakla kalmamış, bu süreçte yabancı istihbarat çevreleriyle de yoğun bir temas içinde olmuş. Bu bağlantılar, 2019 seçim sürecine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor."