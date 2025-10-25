MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi

A Haber canlı yayınında konuşan A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Hüseyin Gün 'ün gizli temaslarını ve bağlantılarını deşifre etti. Karataş, Ekrem İmamoğlu ile Seher Alaçam arasındaki 2019 buluşmasının perde arkasını ilk kez anlattı.

A Haber, ekran görüntüsü

"İKİ İSMİ BULUŞTURAN KİŞİ HÜSEYİN GÜN'DÜ"

Karataş'ın aktardığına göre, İmamoğlu ile Alaçam'ı tanıştıran kişi bizzat Hüseyin Gün oldu.

Türkiye'de uzun yıllardır medya ve tanıtım faaliyetleriyle bilinen Sun Reklam Ajansı'nın sahibi Seher Alaçam, o dönemde İmamoğlu'nun seçim kampanyası için destek arayışındaydı. Hüseyin Gün ise Alaçam üzerinden İmamoğlu'yla iletişim kurdu.

Karataş, "O tarihte Hüseyin Gün, Seher Alaçam aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'yla temasa geçti. Görüşmeye dair yazışmalar da daha sonra soruşturma dosyalarına girdi," dedi.

Ayrıca bazı medya organlarında yer alan "Hüseyin Gün, Seher Alaçam'ın üvey oğlu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Karataş,

"Bu kişi Alaçam'ın öz oğludur. Hüseyin Gün de ifadesinde Seher Alaçam'a 'anne' diye hitap ettiğini söyledi. Oğlu şu anda İstanbul Emniyeti'nde ifade veriyor," açıklamasında bulundu.