Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi

Elektronikten savunma sanayiine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar birçok stratejik sektörün temel hammaddesi olan nadir toprak elementleri, Türkiye'yi küresel pazarda güçlü bir oyuncu haline getirmeye hazırlanıyor. A Haber ekibi, dünyanın dikkatle izlediği Eskişehir Beylikova'daki dev rezerv sahasını görüntüledi.
TEKNOLOJİDE YENİ DÖNEMİN ANAHTARI
Beylikova'da çıkarılan nadir toprak elementleri, Türkiye'nin teknoloji, sanayi ve sağlık alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İşlenecek rezervlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle Türkiye, küresel tedarik zincirinde stratejik konum kazanacak. Uzmanlara göre bu kaynaklar, savunma sanayiinde kullanılan radar sistemlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar birçok ileri teknoloji ürünün üretiminde kritik rol oynayacak.
Maden Mühendisi Prof. Dr. Muammer Kaya, Beylikova'daki madenin Eti Maden tarafından işletileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:
NADİR ELEMENTLER NASIL İŞLENİYOR?
"Burası radyoaktif madde bulunan ürünleri içerdiği için mevcut maden kanununa göre devlet tarafından işletilmesi gereken madenler kategorisinde yer alıyor. Buradaki cevher açık maden işletme yöntemiyle üretilecek. Ardından cevher zenginleştirme işlemine tabi tutulacak; boyutu ufaltılıp kırma ve öğütme aşamalarından geçtikten sonra kavurma işlemi yapılacak.
Nadir toprak elementleri, kavurma artı liç işlemleri sonucunda saflaştırıldıktan sonra ya solvent ekstraksiyon ya da oksalat çöktürme yöntemlerinden biriyle yüzde 99,5 saflık derecesine ulaştırılacak. Bu şekilde uç ürün haline getirilip piyasaya sunulacak.".
NADİR ELEMENTLERİN İŞLENDİĞİ LABORATUVAR A HABER'DE
A Haber ekibi, nadir elementlerin işlendiği laboratuvarı da görüntüledi.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Ay, saflaştırılmış ender toprak elementleri üzerinde yürütülen araştırmalara değindi:
"Saflaştırılmış ender toprak elementlerini kullanarak bunlara yeni kullanım alanları yaratmak, yeni aygıtlar üretmek ve bunların araştırma-geliştirme ortamlarını üniversitemizde gerçekleştiriyoruz."
Prof. Ay, bu elementlerin günümüz teknolojisinde geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı: