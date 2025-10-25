PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi

Elektronikten savunma sanayiine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar birçok stratejik alanda kullanılan nadir toprak elementleri, Türkiye’nin küresel güç olma yolunda en önemli kozlarından biri haline geliyor. A Haber ekibi, Eskişehir Beylikova’daki dev rezerv sahasında yürütülen çalışmaları ve nadir elementlerin işlendiği laboratuvarları görüntüledi.

Elektronikten savunma sanayiine, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar birçok stratejik sektörün temel hammaddesi olan nadir toprak elementleri, Türkiye'yi küresel pazarda güçlü bir oyuncu haline getirmeye hazırlanıyor. A Haber ekibi, dünyanın dikkatle izlediği Eskişehir Beylikova'daki dev rezerv sahasını görüntüledi.

TEKNOLOJİDE YENİ DÖNEMİN ANAHTARI
Beylikova'da çıkarılan nadir toprak elementleri, Türkiye'nin teknoloji, sanayi ve sağlık alanlarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. İşlenecek rezervlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle Türkiye, küresel tedarik zincirinde stratejik konum kazanacak. Uzmanlara göre bu kaynaklar, savunma sanayiinde kullanılan radar sistemlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar birçok ileri teknoloji ürünün üretiminde kritik rol oynayacak.

A Haber nadir elementlerin çıkarıldığı bölgede

Maden Mühendisi Prof. Dr. Muammer Kaya, Beylikova'daki madenin Eti Maden tarafından işletileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

NADİR ELEMENTLER NASIL İŞLENİYOR?

"Burası radyoaktif madde bulunan ürünleri içerdiği için mevcut maden kanununa göre devlet tarafından işletilmesi gereken madenler kategorisinde yer alıyor. Buradaki cevher açık maden işletme yöntemiyle üretilecek. Ardından cevher zenginleştirme işlemine tabi tutulacak; boyutu ufaltılıp kırma ve öğütme aşamalarından geçtikten sonra kavurma işlemi yapılacak.
Nadir toprak elementleri, kavurma artı liç işlemleri sonucunda saflaştırıldıktan sonra ya solvent ekstraksiyon ya da oksalat çöktürme yöntemlerinden biriyle yüzde 99,5 saflık derecesine ulaştırılacak. Bu şekilde uç ürün haline getirilip piyasaya sunulacak.".

NADİR ELEMENTLERİN İŞLENDİĞİ LABORATUVAR A HABER'DE

A Haber ekibi, nadir elementlerin işlendiği laboratuvarı da görüntüledi.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Ay, saflaştırılmış ender toprak elementleri üzerinde yürütülen araştırmalara değindi:

"Saflaştırılmış ender toprak elementlerini kullanarak bunlara yeni kullanım alanları yaratmak, yeni aygıtlar üretmek ve bunların araştırma-geliştirme ortamlarını üniversitemizde gerçekleştiriyoruz."

Prof. Ay, bu elementlerin günümüz teknolojisinde geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurguladı:

KULLANIM ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR!

Prof. Ay, "Bilgisayar ve cep telefonu ekranlarında, renklerin parlaklığının ve çözünürlüğün artırılmasında, LCD ve televizyon ekranlarında bu elementlerin etkisi büyük. Örneğin, prometyum ve iterbiyum gibi elementler renk gamını genişletiyor, görüntü kalitesini artırıyor."

Elektrikli araç teknolojisinde de bu elementlerin kritik öneme sahip olduğunu belirten Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araçların motorlarında yer alan güçlü mıknatıs parçalarında, batarya malzemelerinde katkı olarak yine bu elementler kullanılıyor. En yaygın yöntem, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı güçlendirmek için neodimyum ve bor katkısı yapmaktır. Aynı prensip rüzgar türbinlerinde ve küçük motorlarda da uygulanıyor."

Beylikova'daki nadir toprak elementi tesisiyle Türkiye, sadece maden üretiminde değil, yüksek teknoloji malzemeleri üretiminde de kendi ekosistemini kurarak küresel rekabette güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

"DÜNYA PAZARINDA GÜÇLÜ AKTÖR OLACAĞIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Beylikova'da inşa edilen tesis, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin nadir toprak elementleri işleme kapasitesini dünya ölçeğine taşıyacak. Yetkililer, bu sayede Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalacağını, enerji teknolojilerinde ise bölgesel bir merkez haline geleceğini vurguluyor.

BEYLİKOVA HALKINDAN ENGELLEMELERE TEPKİ
Ancak Türkiye'yi stratejik ligde üst sıralara taşıyacak bu yatırımın önünde yerel düzeyde engelleme girişimleri yaşandı. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin proje alanıyla ilgili aldığı bazı kararlar tepkilere yol açtı. "Yeraltı kaynaklarının yerin altında durmasının kimseye faydası yok" diyen Beylikovalılar, tesisin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.

Nadir toprak elementlerinin etkin biçimde işlenmesiyle Türkiye, enerji teknolojilerinden savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede dışa bağımlılığını azaltarak, yüksek teknoloji üretiminde yeni bir döneme adım atmayı hedefliyor.

