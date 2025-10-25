Türkiye’nin geleceği Beylikova’da şekilleniyor! A Haber nadir elementlerin kalbine indi

A Haber, ekran görüntüsü

KULLANIM ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR! Prof. Ay, "Bilgisayar ve cep telefonu ekranlarında, renklerin parlaklığının ve çözünürlüğün artırılmasında, LCD ve televizyon ekranlarında bu elementlerin etkisi büyük. Örneğin, prometyum ve iterbiyum gibi elementler renk gamını genişletiyor, görüntü kalitesini artırıyor."

Elektrikli araç teknolojisinde de bu elementlerin kritik öneme sahip olduğunu belirten Ay, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araçların motorlarında yer alan güçlü mıknatıs parçalarında, batarya malzemelerinde katkı olarak yine bu elementler kullanılıyor. En yaygın yöntem, mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı güçlendirmek için neodimyum ve bor katkısı yapmaktır. Aynı prensip rüzgar türbinlerinde ve küçük motorlarda da uygulanıyor."

Beylikova'daki nadir toprak elementi tesisiyle Türkiye, sadece maden üretiminde değil, yüksek teknoloji malzemeleri üretiminde de kendi ekosistemini kurarak küresel rekabette güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.