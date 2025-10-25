Kadraj Galeri Kadraj İkon 10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak

10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde yağışlı hava etkisini artırırken özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara ve Batı Karadeniz'de 5 derece birden düşerken, vatandaşlara sel, su baskını ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:07
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Bugün yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken, sıcaklıkların batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak

Dün gece İstanbul ve çevrelerinde yaşanan şiddetli sağanak yağışın ardından hafta sonu hava durumu merak ediliyor. İşte MGM raporuna göre yurtta bölge bölge havanın seyri...

10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak

25 EKİM 2025 | SARI KODLU UYARI VERİLEN ŞEHİRLER LİSTELENDİ

  1. Bolu
  2. Bursa
  3. Kastamonu
  4. Sakarya
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
  1. Sinop
  2. Zonguldak
  3. Bartın
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM’den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
  1. Yalova
  2. Karabük
  3. Düzce