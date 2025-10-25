10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Ülke genelinde yağışlı hava etkisini artırırken özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları Marmara ve Batı Karadeniz'de 5 derece birden düşerken, vatandaşlara sel, su baskını ve fırtına riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:07