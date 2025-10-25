Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
GALATASARAY AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet, Göztepe 12 galibiyet elde ederken 13 maç berabere sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 99 gol gönderirken, Göztepe 45 gol kaydetti.
20 GALİBİYETİ VAR
Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da bugüne kadar 31 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçlarda 20 kez kazandı, Göztepe yalnızca 3 galibiyet alabildi, 8 maç ise berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray'ın gol sayısı 52, Göztepe'nin ise 18 oldu.
İzmir temsilcisi, İstanbul'da 1972-1973 sezonundaki 1-0'lık galibiyetin ardından 16 maçtır deplasmanda kazanamadı. Bu süreçte 14 kez kaybeden Göztepe, 2 maçta berabere kaldı.