Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 10'uncu haftada Göztepe'yi ağırlıyor. Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 2. galibiyetini alan Aslan, ligde de yoluna devam etmek ve Trabzonspor derbisi öncesi kayıp yaşamamak amacında. Teknik direktör Okan Buruk da zorlu randevu öncesinde ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

GALATASARAY AÇIK ARA ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet, Göztepe 12 galibiyet elde ederken 13 maç berabere sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 99 gol gönderirken, Göztepe 45 gol kaydetti.

20 GALİBİYETİ VAR

Galatasaray ile Göztepe, İstanbul'da bugüne kadar 31 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçlarda 20 kez kazandı, Göztepe yalnızca 3 galibiyet alabildi, 8 maç ise berabere bitti. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray'ın gol sayısı 52, Göztepe'nin ise 18 oldu.

İzmir temsilcisi, İstanbul'da 1972-1973 sezonundaki 1-0'lık galibiyetin ardından 16 maçtır deplasmanda kazanamadı. Bu süreçte 14 kez kaybeden Göztepe, 2 maçta berabere kaldı.

SAHASIDNA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar rakibini 4 kez 3-1, 2 kez 1-0, 2 kez 2-1, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ayrıca Galatasaray, Göztepe'ye karşı oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı. 2019-2020 sezonunda başlayan bu seride Galatasaray, rakibine karşı 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 7 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET CİMBOM'DAN

İki takım arasındaki en farklı skorlar Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılı ekip, 1978-1979 sezonunda 6-1, 1959 sezonunda ise 5-0 galip geldi. Göztepe, rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyet alabildi.2

3 EKSİK VAR SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Lucas Torreira, babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle ülkesine döndü ve kadroda olmayacak.

Savunmada Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

30 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon Young Boys karşısında 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan sonra çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 21 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yaşanmadı.

DERBİ SONRASI YENİLGİ YOK

Galatasaray, Süper Lig'de 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Son mağlubiyetini geçen sezon Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu dönemde 44 gol atıp sadece 6 gol yedi.

GOL SIRALAMASINDA BİRİNCİ

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 22 golle en golcü takım.

Gol dağılımı şöyle:
Mauro Icardi (5), Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane (3'er), Victor Osimhen, Yunus Akgün (2'şer), Lucas Torreira, Davinson Sanchez, İlkay Gündoğan (1'er).
Galatasaray'ın bir golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Göztepe ise savunmadaki başarısıyla öne çıkıyor. Ligde 3 golle en az gol yiyen takım konumunda. Galatasaray ise 4 golle ikinci sırada.

OSIMHEN TARİH YAZMA PEŞİNDE

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Göztepe karşısında gol atarsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'daki gol sayısına ulaşacak.

Osimhen şu ana kadar 49 maçta 42 gol attı. Bir gol daha bulursa, Okan Buruk'un sarı-kırmızılı formayla attığı 43 gole yetişecek.

Ayrıca Galatasaray, Göztepe ağlarını bir kez daha sarsarsa, İzmir ekibine karşı Süper Lig'deki 100. golünü atmış olacak.

KRİTİK FİKSTÜR ÖNCESİ MORAL MAÇI

Milli aradan sonra RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt maçlarını kazanan Galatasaray, yoğun fikstür öncesi moral arıyor.
Aslan, Göztepe maçının ardından 1 Kasım'da Trabzonspor, 5 Kasım'da Ajax ve 9 Kasım'da Kocaelispor ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu süreçte hem liderliğini pekiştirmek hem de Avrupa yolculuğu öncesi formunu korumak istiyo

MUHTEMEL 11

Okan Buruk'un Göztepe maçında sahaya Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Yunus, Barış Alper, Sane ve Osimhen ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

