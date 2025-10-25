Okan Buruk Göztepe maçının 11'ini belirledi! Forma o yıldızların

SAHASIDNA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar rakibini 4 kez 3-1, 2 kez 1-0, 2 kez 2-1, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ayrıca Galatasaray, Göztepe'ye karşı oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı. 2019-2020 sezonunda başlayan bu seride Galatasaray, rakibine karşı 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 7 gol gördü.