Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”

Gazze'de ateşkesi baltalamaya çalışan İsrail ile ABD arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'da ilhak planı hamlesinin ardından "Batı Şeria'da ilhak olmayacak" dedi. ABD'li bir yetkili ise "Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump da onu mahveder" dedi. Son olarak Trump'a yakınlığı ile bilinen Steve Bannon, Netanyahu'nun büyük İsrail projesinin patladığını söyledi.