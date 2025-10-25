Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”

Gazze'de ateşkesi baltalamaya çalışan İsrail ile ABD arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'da ilhak planı hamlesinin ardından "Batı Şeria'da ilhak olmayacak" dedi. ABD'li bir yetkili ise "Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump da onu mahveder" dedi. Son olarak Trump'a yakınlığı ile bilinen Steve Bannon, Netanyahu'nun büyük İsrail projesinin patladığını söyledi.
"OSMANLI GERİ DÖNDÜ"
MAGA sunucusu ve bir zamanlar Başkan Donald Trump'ın danışmanı olan Steve Bannon, War Room adlı programında Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını yeniden kurduğunu söyledi ve "Osmanlı geri döndü. Erdoğan, Gazze'de güvenlik gücünün başında olacak." ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'daki dengelerin kökten değiştiğini vurgulayan Bannon, "Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik. Türkiye sahada güvenlikten sorumlu olacak. Katar çekleri yazacak. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan asker gönderecek" şeklinde konuştu.
"ORTA DOĞU'DA DÜZENİN LİDERİ ERDOĞAN"
Gazze'de ateşkesin ardından yeniden yapılanmanın temelinde Ankara'nın yer aldığını söyleyen Bannon, "Eğer bugün yeni bir Orta Doğu düzeninden söz ediyorsak bu düzenin lideri Erdoğan'dır" dedi.