Trump’ın eski danışmanı “Netanyahu’nun Büyük İsrail projesi patladı” dedi: “Bölge Erdoğan’a göre şekilleniyor”

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, TV programında Netanyahu”nun ‘Büyük İsrail Projesi’ yüzünde patladı.” dedi. Gazze’de ateşkesin ardından yeniden yapılanmanın temelinde Ankara’nın yer aldığını söyleyen Bannon, “Eğer bugün yeni bir Orta Doğu düzeninden söz ediyorsak bu düzenin lideri Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

Gazze'de ateşkesi baltalamaya çalışan İsrail ile ABD arasındaki kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'da ilhak planı hamlesinin ardından "Batı Şeria'da ilhak olmayacak" dedi. ABD'li bir yetkili ise "Netanyahu ateşkesi mahvederse Trump da onu mahveder" dedi. Son olarak Trump'a yakınlığı ile bilinen Steve Bannon, Netanyahu'nun büyük İsrail projesinin patladığını söyledi.

"OSMANLI GERİ DÖNDÜ"

MAGA sunucusu ve bir zamanlar Başkan Donald Trump'ın danışmanı olan Steve Bannon, War Room adlı programında Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını yeniden kurduğunu söyledi ve "Osmanlı geri döndü. Erdoğan, Gazze'de güvenlik gücünün başında olacak." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki dengelerin kökten değiştiğini vurgulayan Bannon, "Yüzyıl önce sona ermesi için uğraşılan düzeni iki ayda tersine çevirdik. Türkiye sahada güvenlikten sorumlu olacak. Katar çekleri yazacak. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan asker gönderecek" şeklinde konuştu.

"ORTA DOĞU'DA DÜZENİN LİDERİ ERDOĞAN"

Gazze'de ateşkesin ardından yeniden yapılanmanın temelinde Ankara'nın yer aldığını söyleyen Bannon, "Eğer bugün yeni bir Orta Doğu düzeninden söz ediyorsak bu düzenin lideri Erdoğan'dır" dedi.

"BÜYÜK İSRAİL NETANYAHU'NUN YÜZÜNDE PATLADI"

Bannon canlı yayında yaptığı konuşmada açık açık Netanyahu'nun "Büyük İsrail projesinin sona erdiğini söyledi ve "Netanyahu'nun yüzünde patladı. Şimdi bölge Erdoğan'ın hamlelerine göre şekilleniyor." dedi.

MAGA sunucusu ayrıca ABD'nin Türkiye ile yakın temasta olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ın diplomatik ve askeri stratejisinin bölgeyi yeniden tanımladığına dikkat çekerken "Erdoğan artık Türkiye'nin değil, bölgedeki güvenliğin de garantörü" dedi.

"TÜRKİYE YENİDEN BAŞROLDE"

"Osmanlı emin adımlarla ilerlerdi. Erdoğan da aynı sabırla ilerliyor. Yüzyıl önce İngilizler Osmanlı'yı Kudüs'ten, Şam'dan, Filistin'den çıkardı. Şimdi tablo tersine döndü." şeklinde konuşan Bannon, "Türkler uzun süre sahneden silinmişti ama şimdi yeniden başroldeler." dedi.

Bannon Müslümanların devleti, Hristiyan Kudüs ve Türk güvenlik kuşağının önümüzdeki 30 yılı şekillendireceğini söyledi.

