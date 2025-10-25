İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa

Daily Mail otelin ismini ve Hamas üyelerinin fotoğraflarını ifşa etti ve Hamas üyelerini açıkça hedef gösterdi. Ayrıca bazı isimlerin Katar, Türkiye ve Tunus'a gidebileceğini öne sürerken "İngiliz turistler arasında oldukça popüler olan yakın turistik yerlere taşınabilirler." dedi

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İngiliz gazetesi Buckingham Üniversitesi'nden emekli bir profesör olan Anthony Glees'in "Bu insanlar bizim yeminli düşmanlarımız. İngiliz askerlerinin kafalarını kesecekler ve sağda solda herkesi öldürecekler. Bir araya gelmelerine izin vermemeliyiz. Bu insanlar için saklanacak yer olamaz. Aksi takdirde sürgünde bir terör ordusu kurmuş olursunuz; bu Hizbullah 2.0 olur." şeklindeki provokatif sözlerine de yer verdi.

Hamas üyelerini hedef gösteren ve İngilizleri ise provoke etmeye çalışan Daily Mail ayrıca, Guy C olarak bilinen eski bir İsrail istihbarat görevlisinin ise şu skandal ifadelerini aktardı:

İngiliz gazetesinin en büyük hedefi ise Gazze 'de ateşkesi baltalamak. Ateşkes sürecindeki en büyük anlaşmazlıklardan biri İsrail'in ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı 250 Hamas üyesinin serbest bırakılmasıydı. İsrail her ne kadar engellemeye çalışsa da anlaşma sağlandı ve Hamas'ın elindeki 20 İsrailli rehineye karşılık İsrail de 250 kişiyi serbest bıraktı.

Daily Mail, gecelik oda fiyatlarının tatil köyünde konaklayanlar arasında, Hamas'ın insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış özel kuvvetler birimi İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 101. Özel Birimi'ni kuran 57 yaşındaki Mahmud İsa'nın da bulunduğunu iddia etti. Ayrıca otelde kalanlar arasında daha pek çok kritik isim olduğunu belirtti.

