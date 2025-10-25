PODCAST CANLI YAYIN

İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa

İngiliz gazetesi Daily Mail Gazze’de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes konusunda en çok anlaşmazlığa yol açan serbest bırakılan Hamas üyeleri ile ilgili büyük bir provokasyona imza attı. Kahire’de lüks bir otelde Hamas üyesi olduğunu iddia ettikleri kişileri adım adım takip eden Daily Mail, anbean çektikleri fotoğrafları yayımladı ve hem oteli hem de o isimleri ifşa ederek hedef gösterdi. Provokatör gazete ayrıca söz konusu isimler için “İngiliz askerlerinin kafalarını kesecekler” yazdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa

İngiliz gazetesi Daily Mail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı Hamas üyelerinin Kahire'de lüks bir otelde kaldığını iddia etti. Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri otelde adım adım takip eden Daily Mail, tek tek fotoğrafladı ve bu fotoğrafları yayımlayarak hedef gösterdi.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DAILY MAIL OTELİ DE İSİMLERİ DE İFŞA ETTİ

İngiliz gazetesi serbest bırakılan 250 üst düzey Hamas üyesinden 154'ünün şu anda Mısır'ın başkenti Kahire'deki Renaissance Cairo Mirage City Oteli'nde kaldığını iddia etti.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHABİRLERİNİ GÖNDERDİLER ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

Muhabirlerini gizlice otele gönderdiklerini yazan Daily Mail, Hamas'ın üst düzey özel kuvvetler komutanının da bulunduğu isimler arasında kaldıklarını yazdı.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İNGİLİZLERİ PROVOKE EDİP HAMAS'I HEDEF GÖSTERİYOR

Daily Mail otelin ismini ve Hamas üyelerinin fotoğraflarını ifşa etti ve Hamas üyelerini açıkça hedef gösterdi. Ayrıca bazı isimlerin Katar, Türkiye ve Tunus'a gidebileceğini öne sürerken "İngiliz turistler arasında oldukça popüler olan yakın turistik yerlere taşınabilirler." dedi

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü.

İngiliz gazetesi Buckingham Üniversitesi'nden emekli bir profesör olan Anthony Glees'in "Bu insanlar bizim yeminli düşmanlarımız. İngiliz askerlerinin kafalarını kesecekler ve sağda solda herkesi öldürecekler. Bir araya gelmelerine izin vermemeliyiz. Bu insanlar için saklanacak yer olamaz. Aksi takdirde sürgünde bir terör ordusu kurmuş olursunuz; bu Hizbullah 2.0 olur." şeklindeki provokatif sözlerine de yer verdi.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BİR DE İSRAİLLİ İSTİHBARATÇIYA MİKROFON UZATTI

Hamas üyelerini hedef gösteren ve İngilizleri ise provoke etmeye çalışan Daily Mail ayrıca, Guy C olarak bilinen eski bir İsrail istihbarat görevlisinin ise şu skandal ifadelerini aktardı:

Bu ülkelerdeki hareketlerine ilişkin hiçbir kısıtlama yok. Özgürce dolaşabiliyorlar, Avrupa'ya -hatta İngiltere'ye- seyahat edebiliyorlar, saf destekçilerden bağış alabiliyor ve zaten kendilerine sempati duyan protestocuların desteğini alabiliyorlar. Bu teröristlerin Türkiye veya Katar'a ulaştıklarında yapacakları ilk şey, Gazze ve Batı Şeria'daki işbirlikçileriyle iletişime geçip onlara para göndermek ve ağlarını yeniden kurmak olacak. Kısa sürede yeniden örgütlenecekler ve yeni terör hücreleri kuracaklar.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, (Daily Mail bu fotoğrafların net halini yayımladı), Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HEDEF ATEŞKESİ BALTALAMAK

İngiliz gazetesinin en büyük hedefi ise Gazze'de ateşkesi baltalamak. Ateşkes sürecindeki en büyük anlaşmazlıklardan biri İsrail'in ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı 250 Hamas üyesinin serbest bırakılmasıydı. İsrail her ne kadar engellemeye çalışsa da anlaşma sağlandı ve Hamas'ın elindeki 20 İsrailli rehineye karşılık İsrail de 250 kişiyi serbest bıraktı.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Daily Mail, gecelik oda fiyatlarının tatil köyünde konaklayanlar arasında, Hamas'ın insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış özel kuvvetler birimi İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 101. Özel Birimi'ni kuran 57 yaşındaki Mahmud İsa'nın da bulunduğunu iddia etti. Ayrıca otelde kalanlar arasında daha pek çok kritik isim olduğunu belirtti.

Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDaily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı
Kadıköy'de İETT kazası: Şoför alkollü çıktı!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı