İngiliz basınından Hamas provokasyonu! Kahire’de adım adım takip ve ifşa
İngiliz gazetesi Daily Mail Gazze’de Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes konusunda en çok anlaşmazlığa yol açan serbest bırakılan Hamas üyeleri ile ilgili büyük bir provokasyona imza attı. Kahire’de lüks bir otelde Hamas üyesi olduğunu iddia ettikleri kişileri adım adım takip eden Daily Mail, anbean çektikleri fotoğrafları yayımladı ve hem oteli hem de o isimleri ifşa ederek hedef gösterdi. Provokatör gazete ayrıca söz konusu isimler için “İngiliz askerlerinin kafalarını kesecekler” yazdı.
İngiliz gazetesi Daily Mail, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in serbest bıraktığı Hamas üyelerinin Kahire'de lüks bir otelde kaldığını iddia etti. Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri otelde adım adım takip eden Daily Mail, tek tek fotoğrafladı ve bu fotoğrafları yayımlayarak hedef gösterdi.
Daily Mail Kahire'deki oteli ve Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği kişileri hedef gösterdi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
DAILY MAIL OTELİ DE İSİMLERİ DE İFŞA ETTİ
İngiliz gazetesi serbest bırakılan 250 üst düzey Hamas üyesinden 154'ünün şu anda Mısır'ın başkenti Kahire'deki Renaissance Cairo Mirage City Oteli'nde kaldığını iddia etti.
MUHABİRLERİNİ GÖNDERDİLER ADIM ADIM TAKİP ETTİLER
Muhabirlerini gizlice otele gönderdiklerini yazan Daily Mail, Hamas'ın üst düzey özel kuvvetler komutanının da bulunduğu isimler arasında kaldıklarını yazdı.
İNGİLİZLERİ PROVOKE EDİP HAMAS'I HEDEF GÖSTERİYOR
Daily Mail otelin ismini ve Hamas üyelerinin fotoğraflarını ifşa etti ve Hamas üyelerini açıkça hedef gösterdi. Ayrıca bazı isimlerin Katar, Türkiye ve Tunus'a gidebileceğini öne sürerken "İngiliz turistler arasında oldukça popüler olan yakın turistik yerlere taşınabilirler." dedi
İngiliz gazetesi Buckingham Üniversitesi'nden emekli bir profesör olan Anthony Glees'in "Bu insanlar bizim yeminli düşmanlarımız. İngiliz askerlerinin kafalarını kesecekler ve sağda solda herkesi öldürecekler. Bir araya gelmelerine izin vermemeliyiz. Bu insanlar için saklanacak yer olamaz. Aksi takdirde sürgünde bir terör ordusu kurmuş olursunuz; bu Hizbullah 2.0 olur." şeklindeki provokatif sözlerine de yer verdi.
BİR DE İSRAİLLİ İSTİHBARATÇIYA MİKROFON UZATTI
Hamas üyelerini hedef gösteren ve İngilizleri ise provoke etmeye çalışan Daily Mail ayrıca, Guy C olarak bilinen eski bir İsrail istihbarat görevlisinin ise şu skandal ifadelerini aktardı:
Bu ülkelerdeki hareketlerine ilişkin hiçbir kısıtlama yok. Özgürce dolaşabiliyorlar, Avrupa'ya -hatta İngiltere'ye- seyahat edebiliyorlar, saf destekçilerden bağış alabiliyor ve zaten kendilerine sempati duyan protestocuların desteğini alabiliyorlar. Bu teröristlerin Türkiye veya Katar'a ulaştıklarında yapacakları ilk şey, Gazze ve Batı Şeria'daki işbirlikçileriyle iletişime geçip onlara para göndermek ve ağlarını yeniden kurmak olacak. Kısa sürede yeniden örgütlenecekler ve yeni terör hücreleri kuracaklar.
HEDEF ATEŞKESİ BALTALAMAK
İngiliz gazetesinin en büyük hedefi ise Gazze'de ateşkesi baltalamak. Ateşkes sürecindeki en büyük anlaşmazlıklardan biri İsrail'in ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı 250 Hamas üyesinin serbest bırakılmasıydı. İsrail her ne kadar engellemeye çalışsa da anlaşma sağlandı ve Hamas'ın elindeki 20 İsrailli rehineye karşılık İsrail de 250 kişiyi serbest bıraktı.
Daily Mail, gecelik oda fiyatlarının tatil köyünde konaklayanlar arasında, Hamas'ın insan kaçırma konusunda uzmanlaşmış özel kuvvetler birimi İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 101. Özel Birimi'ni kuran 57 yaşındaki Mahmud İsa'nın da bulunduğunu iddia etti. Ayrıca otelde kalanlar arasında daha pek çok kritik isim olduğunu belirtti.
