Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi

GÖKHAN SAZDAĞI DÖNÜYOR Beşiktaş'ta son iki maçta forma giyemeyen Gökhan Sazdağı, yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası, Konyaspor karşılaşmasında ise statü gereği forma giyemeyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor.

UDUOKHAI SINIRDA Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman stoper, Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü kartlarla üç sarıya ulaştı. Kasımpaşa karşısında da kart görmesi halinde Uduokhai, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KARTAL'IN GALİBİYET HASRETİ Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Beşiktaş, geçen sezon lacivert-beyazlılara karşı 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş, diğer maçlarda ise 1-1 berabere kalmıştı.

Kara Kartal, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla elde etti.

10 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi, iki tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın ve Şota Arveladze'yi tam 10 yıl 2 gün sonra yeniden rakip yapacak. İki teknik adam ilk kez 28 Aralık 2014'te karşı karşıya gelmiş, Sivasspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona ermişti. İkinci randevuları ise 24 Ekim 2015'te oynanmış ve Trabzonspor'un başındaki Şota Arveladze, Sivasspor'u 2-0 mağlup etmişti.

İkili, tam 3 bin 655 gün sonra yeniden kozlarını paylaşacak.