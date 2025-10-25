Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi

PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonluk iddiasından kopmak istemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Erteleme maçında Konyaspor'u mağlup eden siyah beyazlılar, bir karşılaşmadan daha 3 puanla ayrılıp üst gruptan kopmamak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın da kararını netleştirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR

Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor deplasmanında 2-0 galip gelerek moral bulmuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

RAFA SILVA YOK

Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor maçı sonrası her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden tecrübeli futbolcuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Rafa Silva'nın Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosuna dahil edilebilir.

GÖKHAN SAZDAĞI DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta son iki maçta forma giyemeyen Gökhan Sazdağı, yeniden sahaya dönmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası, Konyaspor karşılaşmasında ise statü gereği forma giyemeyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor.

UDUOKHAI SINIRDA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alman stoper, Süper Lig'de Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü kartlarla üç sarıya ulaştı. Kasımpaşa karşısında da kart görmesi halinde Uduokhai, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

KARTAL'IN GALİBİYET HASRETİ

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. Beşiktaş, geçen sezon lacivert-beyazlılara karşı 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş, diğer maçlarda ise 1-1 berabere kalmıştı.
Kara Kartal, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2'lik skorla elde etti.

10 YIL SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi, iki tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın ve Şota Arveladze'yi tam 10 yıl 2 gün sonra yeniden rakip yapacak. İki teknik adam ilk kez 28 Aralık 2014'te karşı karşıya gelmiş, Sivasspor-Kasımpaşa maçı 0-0 sona ermişti.

İkinci randevuları ise 24 Ekim 2015'te oynanmış ve Trabzonspor'un başındaki Şota Arveladze, Sivasspor'u 2-0 mağlup etmişti.
İkili, tam 3 bin 655 gün sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

İKİ TAKIMIN 45. RANDEVUSU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 44 maçta Beşiktaş'ın 26 galibiyeti, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 89 gol atarken, Kasımpaşa 53 gol kaydetti. İki ekip ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda toplam 4 kez karşılaşmıştı.

MUHTEMEL 11

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçına Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Toure ve Abraham ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

