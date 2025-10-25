Sergen Yalçın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için ilk 11'ini netleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
DERBİ ÖNCESİ KAYIP İSTEMİYOR
Süper Lig'de geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 16 puanla 6. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor deplasmanında 2-0 galip gelerek moral bulmuştu.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.
RAFA SILVA YOK
Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Rafa Silva, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor maçı sonrası her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden tecrübeli futbolcuda gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi. Tedavisine başlanan Rafa Silva'nın Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosuna dahil edilebilir.