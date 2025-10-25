Kazeem Olaigbe (AA) DÜDÜK KÜÇÜK'TE Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta ikas Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 20.00'de ve müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Ligde 25 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Felipe Augusto (İHA) 167 GÜNDÜR SAHASINDA KAYBETMİYOR Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor, 167 gündür sahasında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke döneminde evinde oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Tek yenilgisini ise geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı. 10 Mayıs'ta oynanan bu maçtan sonra Trabzonspor evinde yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nda etkileyici sonuçlara imza attı.

Mustafa Eskihellaç (AA) PAPARA PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ Bu sezon sahasında 5 maça çıkan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kocaelispor'u 1-0, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 ve Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Tekke yönetiminde iç sahada 11 puan toplayan Trabzonspor, Süper Lig'in en başarılı ev sahibi takımlarından biri konumunda.

Trabzonspor son maçında Rizespor'u 2-1 yendi (DHA) 131 HAFTA SONRA 4'TE 4 FIRSATI Trabzonspor, ligde 131 hafta sonra üst üste 4. galibiyetini alma fırsatını yakaladı. Son 3 haftada Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, Kayserispor'u evinde 4-0 ve Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Eyüpspor engelini de aşarak serisini 4 maça çıkarmak istiyor.