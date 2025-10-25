Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamak istemezken taraftarını da umutlandırmak ve yürüyüşünü sürdürmek amacında. Zorlu randevu öncesi teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta ikas Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşma saat 20.00'de ve müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor.
Ligde 25 puanlı lider Galatasaray'ın ardından 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Felipe Augusto (İHA)
167 GÜNDÜR SAHASINDA KAYBETMİYOR
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor, 167 gündür sahasında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, Tekke döneminde evinde oynadığı son 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Tek yenilgisini ise geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla yaşamıştı.
10 Mayıs'ta oynanan bu maçtan sonra Trabzonspor evinde yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nda etkileyici sonuçlara imza attı.
Mustafa Eskihellaç (AA)
PAPARA PARK'TA YENİLMEZLİK SERİSİ
Bu sezon sahasında 5 maça çıkan Trabzonspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Kocaelispor'u 1-0, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 ve Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Tekke yönetiminde iç sahada 11 puan toplayan Trabzonspor, Süper Lig'in en başarılı ev sahibi takımlarından biri konumunda.
Trabzonspor son maçında Rizespor'u 2-1 yendi (DHA)
131 HAFTA SONRA 4'TE 4 FIRSATI
Trabzonspor, ligde 131 hafta sonra üst üste 4. galibiyetini alma fırsatını yakaladı. Son 3 haftada Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, Kayserispor'u evinde 4-0 ve Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Eyüpspor engelini de aşarak serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
Ebere Paul Onuachu (AA)
EYÜPSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Konuk ekip ikas Eyüpspor, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Topladığı 8 puanla 14. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek moral kazandı. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefleyen Eyüpspor, zorlu deplasmanda çıkış arayacak.
Geçen sezon oynanan maçlarda iki takım arasında İstanbul'daki mücadele 0-0, Trabzon'daki karşılaşma ise bordo-mavililerin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
Ebere Paul Onuachu (AA)
FATİH TEKKE'NİN İÇ SAHA KARNESİ
Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Papara Park'ta oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Tekke, evinde oynadığı her maçta takıma yüksek tempo, hücum disiplini ve agresif pres anlayışını aşılayarak taraftarın beğenisini kazandı.
Arif Boşluk (DHA)
EVDEKİ BAŞARI FİNALİ GETİRDİ
Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da evinde gösterdiği performansla dikkat çekmişti Bodrum FK'yi çeyrek finalde uzatma dakikalarında 3-2 yenerek yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale çıkmış, ancak Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı kaçırmıştı.