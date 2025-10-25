PODCAST CANLI YAYIN

PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?

Terörsüz Türkiye'ye adım adım ilerlenirken Başkan Erdoğan'ın 28 Ekim’de DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabulü öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu. Örgüt kaynakları bazı üyelerin silah bırakıp teslim olacağını bunlar arasında PKK elebaşlarından Bese Hozat’ın da olacağını öne sürdü. İşte detaylar...

Türkiye, terörden tamamen arındırılmış bir geleceğe doğru ilerliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini 28 Ekim'de kabul edecek.

Başkan Erdoğan'ın DEM'i kabulü öncesi PKK'dan dikkat çeken bir adım geldi.

"TARİHİ BİR ADIM ATMAYA HAZIRLANIYORUZ"
PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu.

İddiaya göre PKK yarın yapacağı basın toplantısı ile bu adımı duyuracak.

PKK'lı bir grup terörist geçtiğimiz Temmuz ayında silah yakmıştıPKK'lı bir grup terörist geçtiğimiz Temmuz ayında silah yakmıştı

ATILAN ADIM NE OLACAK?
PKK kaynaklarına göre bir kısım örgüt üyesi silahlarını bırakarak teslim olacak. Benzer şekilde Avrupa'da bulunan bir grubun da Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.

BESE HOZAT VE SİLAH DEPOLARI İDDİASI
Gelişmeler arasında en dikkat çekici gelişme ise örgütün tepe isimlerinden Bese Hozat'la ilgili. PKK kaynaklarının iddiasına göre Temmuz ayında silah yakan Hozat teslim olacak. Ayrıca PKK'nın Irak'taki silah depolarının yerini göstereceği de konuşuluyor.

PKK elebaşlarından Bese Hozat silah yakanlar arasında yer almıştıPKK elebaşlarından Bese Hozat silah yakanlar arasında yer almıştı

11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı.

Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre, İmralı Heyeti Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. 28 Ekim'deki görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılacak.

Başkan Erdoğan ve DEM heyeti Meclis'te 28. Dönem 4. Yasama Yılı resepsiyonunda selamlaştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve DEM heyeti Meclis'te 28. Dönem 4. Yasama Yılı resepsiyonunda selamlaştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMAS ÖNCESİ MESAJ
Körfez dönüşü uçakta Külliye'deki kabule ilişkin konuşan Erdoğan, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." dedi.

SORU - Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke "Terörsüz Türkiye havasına artık büründü" diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğandan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?Tarih belli oldu! Başkan Erdoğandan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?

