PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?

Türkiye, terörden tamamen arındırılmış bir geleceğe doğru ilerliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini 28 Ekim'de kabul edecek.
Başkan Erdoğan'ın DEM'i kabulü öncesi PKK'dan dikkat çeken bir adım geldi.
"TARİHİ BİR ADIM ATMAYA HAZIRLANIYORUZ"
PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını duyurdu.
İddiaya göre PKK yarın yapacağı basın toplantısı ile bu adımı duyuracak.
ATILAN ADIM NE OLACAK?
PKK kaynaklarına göre bir kısım örgüt üyesi silahlarını bırakarak teslim olacak. Benzer şekilde Avrupa'da bulunan bir grubun da Türkiye'ye döneceği konuşuluyor.
BESE HOZAT VE SİLAH DEPOLARI İDDİASI
Gelişmeler arasında en dikkat çekici gelişme ise örgütün tepe isimlerinden Bese Hozat'la ilgili. PKK kaynaklarının iddiasına göre Temmuz ayında silah yakan Hozat teslim olacak. Ayrıca PKK'nın Irak'taki silah depolarının yerini göstereceği de konuşuluyor.
11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKTILAR
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 11 Temmuz 2025'te Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup terörist silah bıraktmıştı.
Aralarında elebaşı Bese Hozat'ın da olduğu 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KÜLLİYE'DE DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre, İmralı Heyeti Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. 28 Ekim'deki görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılacak.