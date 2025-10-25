Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!
ATV'nin iddialı dizisi Aynadaki Yabancı'nın başrol oyuncusu Simay Barlas yeni bölüm öncesi sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen güzel oyuncunun annesiyle fotoğrafları gündem yarattı. Gözlerden uzak yaşayan anne Barlas'ın zarafeti hayranlık uyandırırken, sosyal medyada 'Böyle anne mi olur! Ablası sandım' ve 'Bu güzellik genetikmiş' yorumları yağdı.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 14:45