Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!

ATV'nin iddialı dizisi Aynadaki Yabancı'nın başrol oyuncusu Simay Barlas yeni bölüm öncesi sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen güzel oyuncunun annesiyle fotoğrafları gündem yarattı. Gözlerden uzak yaşayan anne Barlas'ın zarafeti hayranlık uyandırırken, sosyal medyada 'Böyle anne mi olur! Ablası sandım' ve 'Bu güzellik genetikmiş' yorumları yağdı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 14:45
ATV'nin sevilen dizisi "Aynadaki Yabancı" ile ekranlara dönen Simay Barlas, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Dizinin yeni bölümü öncesinde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen başarılı oyuncu, bu kez annesiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Gözlerden uzak bir yaşam süren anne Barlas, zarafeti ve doğal güzelliğiyle hayranlık uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğrafların ardından yorumlar adeta yağdı.

Kullanıcılar, "Böyle anne mi olur, ablası sandım!" ve "Güzelliğin sırrı genetikmiş" gibi ifadelerle beğenilerini dile getirdi.

İşte Simay Barlas başta olmak üzere ünlülerin anneleri...