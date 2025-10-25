PODCAST CANLI YAYIN

O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların yeni listesini açıkladı. Skandal listede peynirde nişasta, yoğurtta jelatin tespit edilen markalar yer aldı. İşte Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaların yeni listesini kamuoyuyla paylaştı.

PEYNİRDE NİŞASTA YOĞURTTA JELATİN

Bakanlığın yayımladığı listede, bazı peynirlerde nişasta, yoğurtlarda ise jelatin tespit edilmesi dikkat çekti.

O MARKA YİNE LİSTEDE

Bakanlığın son paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde daha önce de yer alan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı. 18.11.2024 tarihinde Bursa Osmangazi'de bulunan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen kaşar peynirinde natamisin tespit edildi.

Bakanlık aynı markanın ürettiği, ayçekirdeği çeşnili eritme peynirinde de natamisin tespit etmişti.

MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait BEY&EN markalı RENDE TAM YAĞLI TAZE MOZARELLA PEYNİRİ 2000 G üründe Bitkisel Yağ ve Nişasta tespit edildi.

BİR ÇINAR GIDA LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait BİR ÇINAR markalı YARIM YAĞLI YOĞURTta % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ ve Jelatin Tespit edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
"Gün" gibi casusluk! Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ... Listede kimler var? MI6 bağlantısı belgelendi! Yazışmalar ortaya çıktı
İstanbul'da yağmur etkisi! İstiklal'i su bastı Vatan Caddesi'nde yol çöktü | En çok nereye yağdı?
Yüzyılın Konut Projesi: 500 bin sosyal konut ve İstanbul'a 15 bin kiralık ev!
İzmir Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber! Sele kapıldığı anın görüntüsü de ortaya çıktı
ABD’de hükümet kapandı Pentagon patladı! Maaşları ödeyemedi bağış topladı
Kadıköy'de İETT kazası: Şoför alkollü çıktı!
CHP'den ihraç edilen Berhan Şimşek TAKVİM'e konuştu! Özgür Özel'e ateş püskürdü: "Bunlar çakma, aşılanmış CHP'li... Tatlı su balıkları"
Trump Asya turunda: İlk durak Kuala Lumpur! "Şi ile konuşacak çok şeyimiz var"
Ünlü pırlantacı operasyonu duyunca malları böyle kaçırdı: Ne varsa toplayın
10 il SARI KODLU ALARM listesinde! Sıcaklık 5 derece birden düşecek: MGM'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı! Hafta sonu o saatte etkisi katlanacak
Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller!
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Yıldız golcü imzaya yakın
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı: 240 ay vade 6 bin 750 TL taksit
Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi
Mütefekkir Sadık Albayrak Giresun Üniversitesi'nde İmam Hatip öğrencilerine seslendi: Ben bu dava için bu yola düştüm
CHP'nin şaibeli kurultay davasında karar çıktı! Bölünme kaçınılmaz istifalar yolda
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu: Birinci bölüm çok iyi oldu!
Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi... 76’lık Yeşilçam yıldızı Ayben Erman’ın son hali ortaya çıktı