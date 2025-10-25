O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaların yeni listesini kamuoyuyla paylaştı.
PEYNİRDE NİŞASTA YOĞURTTA JELATİN
Bakanlığın yayımladığı listede, bazı peynirlerde nişasta, yoğurtlarda ise jelatin tespit edilmesi dikkat çekti.
O MARKA YİNE LİSTEDE
Bakanlığın son paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde daha önce de yer alan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı. 18.11.2024 tarihinde Bursa Osmangazi'de bulunan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen kaşar peynirinde natamisin tespit edildi.
Bakanlık aynı markanın ürettiği, ayçekirdeği çeşnili eritme peynirinde de natamisin tespit etmişti.
MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait BEY&EN markalı RENDE TAM YAĞLI TAZE MOZARELLA PEYNİRİ 2000 G üründe Bitkisel Yağ ve Nişasta tespit edildi.
BİR ÇINAR GIDA LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait BİR ÇINAR markalı YARIM YAĞLI YOĞURTta % Yağ Oranının Düşük Olması, Bitkisel Yağ ve Jelatin Tespit edildi.