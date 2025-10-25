O marka ve ürünü ifşalandı: Peynirde nişasta yoğurtta jelatin! YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı , tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaların yeni listesini kamuoyuyla paylaştı.

PEYNİRDE NİŞASTA YOĞURTTA JELATİN

Bakanlığın yayımladığı listede, bazı peynirlerde nişasta, yoğurtlarda ise jelatin tespit edilmesi dikkat çekti.

O MARKA YİNE LİSTEDE

Bakanlığın son paylaştığı taklit ve tağşiş listesinde daha önce de yer alan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yer aldı. 18.11.2024 tarihinde Bursa Osmangazi'de bulunan Moni Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen kaşar peynirinde natamisin tespit edildi.

Bakanlık aynı markanın ürettiği, ayçekirdeği çeşnili eritme peynirinde de natamisin tespit etmişti.