CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü” için hazırladığı yeni görev tanımı, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “cinsel yönelim” ifadeleriyle LGBT ideolojisini belediye politikası haline getirdi. Kamuoyunda, bu adımın “Türk aile yapısını hedef alan ideolojik bir saldırı” olduğu yönünde sert tepkiler yükseldi.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü" için belirlediği yeni görev tanımı, kamuoyunda büyük tepki çekti. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan ifadelerde "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "cinsel yönelim" kavramlarına geniş yer verilmesi, Türk aile yapısına yönelik ideolojik bir müdahale olarak değerlendirildi.

Yeni tanımda yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi" maddesi, belediyenin hizmet anlayışını tartışmalı bir ideolojik çizgiye oturttuğu şeklinde yorumlandı. Yine "Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek" ifadesiyle, toplumun genel değerleriyle uyuşmayan eğilimlere yönelik özel bir pozitif ayrımcılık politikası izlendiği eleştirileri gündeme geldi.

Belediyenin "Kadın ve diğer cinsiyet yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık çalışmaları yapmak" taahhüdü de tepki topladı. Bu ifadelerin, kamu kaynaklarının Türk toplumunun inanç, kültür ve ahlaki değerleriyle çelişen faaliyetlere yönlendirildiği endişesini artırdığı belirtildi.

"KADIN VE AİLE" ADI ALTINDA İDEOLOJİK YÖNLENDİRME

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin "Kadın ve Aile" adıyla yürüttüğü faaliyetlerin, aile kurumunu korumaktan ziyade, LGBT ideolojisini yaygınlaştırmaya dönüştürmesi dikkat çekiyor. Belediyenin asli görevlerinden uzaklaşarak "toplumsal cinsiyet" merkezli bir anlayışı yerleştirmesi, CHP'li yerel yönetimlerin ideolojik çizgisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

BAŞKAN GÜNER'İN GEÇMİŞ TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçmişte LGBT eylemlerine verdiği destek, tartışmaları daha da büyüttü. Güner'in 2024 yılında ODTÜ'de düzenlenen LGBTİQ+ eyleminde öğrencilere belediye imkânlarıyla "çay, çorba ve su" ikram ettiği, ayrıca "LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır" başlıklı bildiriyi imzaladığı hatırlatıldı.

Güner'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilindiği ve bu uygulamaların parti genelinde de destek gördüğü yorumları yapıldı.

LGBT SAPKINLIĞINA ÖZEL İZİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz sene LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini TBMM'de ağırlayarak Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşmede gey ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü veren Özel, CHP'li belediyeleri de bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik edeceğine yönelik imza attı.

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, LGBT faaliyetlerine yönelik yaptırımlar öngören yargı paketine tepki göstererek söylediği "Ya sen kimin neyine hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? Sana ne yani? Bu kadar basit" ifadeleri, parti yönetiminin bu konuda benimsediği ideolojik çizgiyi ortaya koydu.

Sabah gazetesinde yer alan değerlendirmelere göre, Çankaya Belediyesi'nin söz konusu adımı, CHP'nin "aile" kavramına ve Türk toplumunun temel değerlerine bakışındaki çarpıklığı gözler önüne serdi. "Kadın ve Aile" adı altında kurulan birimin, aileyi korumak yerine LGBT ideolojisini yaymayı hedeflediği; kamu kaynaklarının da bu yönde kullanıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme, belediyeciliğin sınırlarını aşan bir ideolojik yönlendirme olarak görülüyor. Kamuoyunda ise bu adım, "Türk aile yapısını hedef alan bir sosyal mühendislik girişimi" olarak nitelendiriliyor.

