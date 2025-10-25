CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar

Güner'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e yakınlığıyla bilindiği ve bu uygulamaların parti genelinde de destek gördüğü yorumları yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner 'in geçmişte LGBT eylemlerine verdiği destek, tartışmaları daha da büyüttü. Güner'in 2024 yılında ODTÜ'de düzenlenen LGBTİQ + eyleminde öğrencilere belediye imkânlarıyla "çay, çorba ve su" ikram ettiği, ayrıca "LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır" başlıklı bildiriyi imzaladığı hatırlatıldı.

LGBT SAPKINLIĞINA ÖZEL İZİN CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz sene LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini TBMM'de ağırlayarak Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşmede gey ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü veren Özel, CHP'li belediyeleri de bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik edeceğine yönelik imza attı.

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, LGBT faaliyetlerine yönelik yaptırımlar öngören yargı paketine tepki göstererek söylediği "Ya sen kimin neyine hapis cezası getiriyorsun ya? Sana ne? Sana ne yani? Bu kadar basit" ifadeleri, parti yönetiminin bu konuda benimsediği ideolojik çizgiyi ortaya koydu.

Sabah gazetesinde yer alan değerlendirmelere göre, Çankaya Belediyesi'nin söz konusu adımı, CHP'nin "aile" kavramına ve Türk toplumunun temel değerlerine bakışındaki çarpıklığı gözler önüne serdi. "Kadın ve Aile" adı altında kurulan birimin, aileyi korumak yerine LGBT ideolojisini yaymayı hedeflediği; kamu kaynaklarının da bu yönde kullanıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme, belediyeciliğin sınırlarını aşan bir ideolojik yönlendirme olarak görülüyor. Kamuoyunda ise bu adım, "Türk aile yapısını hedef alan bir sosyal mühendislik girişimi" olarak nitelendiriliyor.