CHP’den “Kadın ve Aile” kılıfıyla LGBT propagandası: Çankaya Belediyesi’nden skandal karar

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü" için belirlediği yeni görev tanımı, kamuoyunda büyük tepki çekti. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan ifadelerde "toplumsal cinsiyet eşitliği" ve "cinsel yönelim" kavramlarına geniş yer verilmesi, Türk aile yapısına yönelik ideolojik bir müdahale olarak değerlendirildi.
Yeni tanımda yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının, belediyenin tüm hizmet, faaliyet, plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi" maddesi, belediyenin hizmet anlayışını tartışmalı bir ideolojik çizgiye oturttuğu şeklinde yorumlandı. Yine "Cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği kaynaklı ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yürütmek" ifadesiyle, toplumun genel değerleriyle uyuşmayan eğilimlere yönelik özel bir pozitif ayrımcılık politikası izlendiği eleştirileri gündeme geldi.
Belediyenin "Kadın ve diğer cinsiyet yönelimlerle ilgili özel tarihlerde farkındalık çalışmaları yapmak" taahhüdü de tepki topladı. Bu ifadelerin, kamu kaynaklarının Türk toplumunun inanç, kültür ve ahlaki değerleriyle çelişen faaliyetlere yönlendirildiği endişesini artırdığı belirtildi.
"KADIN VE AİLE" ADI ALTINDA İDEOLOJİK YÖNLENDİRME
CHP'li Çankaya Belediyesi'nin "Kadın ve Aile" adıyla yürüttüğü faaliyetlerin, aile kurumunu korumaktan ziyade, LGBT ideolojisini yaygınlaştırmaya dönüştürmesi dikkat çekiyor. Belediyenin asli görevlerinden uzaklaşarak "toplumsal cinsiyet" merkezli bir anlayışı yerleştirmesi, CHP'li yerel yönetimlerin ideolojik çizgisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.