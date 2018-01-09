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Umut göründü

Umut göründü
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile 2003'te 3 yıllık evliliğini noktalayan Umut Elçioğlu, önceki gün Kartalkaya'da ortaya çıktı. Kaya Palazzo'da snowboard yaparken objektiflere yansıyan işadamının keyfi yerindeydi.
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