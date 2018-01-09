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Telefon taktiği

Telefon taktiği
Eski futbolcu Tümer Metin ile aşkına kaldığı yerden devam eden oyuncu Gamze Topuz, önceki gün Akmerkez'deydi. Tek başına mağazaları dolaşan Topuz, sorulardan kaçmak için de birçok ünlüyle aynı taktiği uygulayıp telefonuna sarıldı
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