Malkoç oynattı

Haziran 2016'da Bade İşçil'den boşanan Malkoç Sualp, önceki gece Asmalımescit'teydi. KardeşiTarkan Sualp ve kadın arkadaşlarıyla Soho House adlı mekanda sabahın ilkışıklarına dek eğlendi.
İkizlerden Tarkan, mekana kaçarken Malkoç Sualp ise kız arkadaşının elindentutarak çalgıcılarla dans etti. Sualp'ın yanındaki güzel, objektiflerden rahatsız olurken işadamı, istifini bozmadandans etmeye devam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.