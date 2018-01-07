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Malkoç oynattı

Malkoç oynattı
Haziran 2016'da Bade İşçil'den boşanan , önceki gece Asmalımescit'teydi. Kardeşi Tarkan Sualp ve kadın arkadaşlarıyla Soho House adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi.


İkizlerden Tarkan, mekana kaçarken Malkoç Sualp ise kız arkadaşının elinden tutarak çalgıcılarla dans etti. Sualp'ın yanındaki güzel, objektiflerden rahatsız olurken işadamı, istifini bozmadan dans etmeye devam etti.
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