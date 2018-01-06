Kurtuluşu waffle

Herkes gider Mersin'e Bade İşçil tersine. 1 yılda 7 kilo vererek iğne ipliğe dönen güzel oyuncu, kilo almak için kolları sıvadı. Hayranlarının "Acilen kilo al" tepkisinden bıkan İşçil, şimdilerde bol bol waffle yiyor. Bu arada bir kişilik waffle 300 ile 400 kalori arasında değişiyor.



