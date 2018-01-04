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’e güzel veto

Brad pitt’e güzel veto
Angelına Jolie ile boşanma davası devam eden Brad Pitt'in adı sürekli farklı isimlerle anılıyor. Son olarak Sienna Miller ile yakınlaşan Pitt'in İngiliz oyuncuyla ilişkisi başlamadan bitti. , güzel aktrise "İlişkiyi gizli yaşayalım" deyince Miller, yakışıklı aktöre kapıyı gösterdi!
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

TABIKI gizli olacaksa kadin icin hic bir reklam degeri yok. yoksa, sohretinden yararlanamayacaksa 60 yasinda morugu neden tercih etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2018 03:19
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