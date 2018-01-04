Brad pitt’e güzel veto

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Angelına Jolie ile boşanma davası devam eden Brad Pitt'in adı sürekli farklı isimlerle anılıyor. Son olarak Sienna Miller ile yakınlaşan Pitt'in İngiliz oyuncuyla ilişkisi başlamadan bitti. Brad Pitt, güzel aktrise "İlişkiyi gizli yaşayalım" deyince Miller, yakışıklı aktöre kapıyı gösterdi!
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TABIKI gizli olacaksa kadin icin hic bir reklam degeri yok. yoksa, sohretinden yararlanamayacaksa 60 yasinda morugu neden tercih etsin.
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