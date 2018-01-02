Hayvan aşkı!

Süreyya Yalçın,"Bu ne perhiz, bune lahana turşusu!"deyiminin hakkınıverdi... Darıca'damerhum babasındankalan bir hayvanatbahçesi olan vesık sık köpekleriiçin yaptığıharcamalarlagündeme gelenikoncan, yılbaşınıeşi Ozan Baran'laKartalkaya'dakarşıladı.Eşiyle gündüzel ele romantikbir yürüyüşe çıkanSüreyya Yalçın,gece ise eğlencenindoruğuna çıktı.Hayvansever Yalçın'ıngece ve gündüz ikiayrı kürk giymesi ise"Süreyya, hayvansevgisini yanlışanlamış" dedirtti.
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