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Hayvan aşkı!

Hayvan aşkı!
, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!" deyiminin hakkını verdi... Darıca'da merhum babasından kalan bir hayvanat bahçesi olan ve sık sık köpekleri için yaptığı harcamalarla gündeme gelen ikoncan, yılbaşını eşi Ozan Baran'la Kartalkaya'da karşıladı. Eşiyle gündüz el ele romantik bir yürüyüşe çıkan Süreyya Yalçın, gece ise eğlencenin doruğuna çıktı. Hayvansever Yalçın'ın gece ve gündüz iki ayrı kürk giymesi ise "Süreyya, hayvan sevgisini yanlış anlamış" dedirtti.
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