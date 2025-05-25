Küçükçekmece’de polise silahlı saldırı

İstanbul'da polise saldırı (DHA)

Bunun üzerine polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliye bıçağı bırakmasını söyledi. Şüpheli Keskin, direnmeye devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.