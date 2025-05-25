Küçükçekmece'de polise silahlı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık çıkardığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi geldi. Polise bıçak çekerek direnen şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay saat 14.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokakta meydana geldi.
Bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık vermesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Adrese gelen polis ekipleri ile isminin Berkcan Keskin(25) olduğu tespit edilen şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, polis ekiplerine bıçak çekerek direndi.