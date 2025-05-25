takvim-logo

Küçükçekmece'de polise silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık çıkardığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi geldi. Polise bıçak çekerek direnen şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Küçükçekmece’de polise silahlı saldırı

Olay saat 14.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokakta meydana geldi.

İstanbul'da polise saldırı (DHA)İstanbul'da polise saldırı (DHA)

Bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık vermesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu.

İstanbul'da polise saldırı (DHA)İstanbul'da polise saldırı (DHA)

Adrese gelen polis ekipleri ile isminin Berkcan Keskin(25) olduğu tespit edilen şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, polis ekiplerine bıçak çekerek direndi.

İstanbul'da polise saldırı (DHA)İstanbul'da polise saldırı (DHA)

Bunun üzerine polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliye bıçağı bırakmasını söyledi. Şüpheli Keskin, direnmeye devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da polise saldırı (DHA)İstanbul'da polise saldırı (DHA)

Yaralanan şüpheli olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.