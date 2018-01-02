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Dağda bebek var

Dağda bebek var
3 aylık hamile olan , yeni yılı eşi ile sahibi oldukları Uludağ'daki Kaya adlı otelde karşıladı. Gamze Hanım, hamile olduğu için kayak yapamadı.
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