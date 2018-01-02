Cesur kostüm

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Nişanlısı Levent Dörter ile yılbaşı akşamı Kozyatağı Hilton Otel'de sahne alan Dilan Çıtak'tan müjde... Kostümüyle de dikkat çeken Çıtak, "Bu yılın Eylül ayında düğün var" dedi.
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