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Cesur kostüm

Cesur kostüm
Nişanlısı ile yılbaşı akşamı Kozyatağı Hilton Otel'de sahne alan 'tan müjde... Kostümüyle de dikkat çeken Çıtak, "Bu yılın Eylül ayında düğün var" dedi.
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