Azerbaycan’da 3’lü zirve! Başkan Erdoğan Bakü’ye gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle yarın Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle yarın Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Program kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
3'LÜ MASA KURULACAK
Ziyaretin önemli duraklarından biri de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenecek "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin ikinci toplantısı olacak. Liderlerin, savunma sanayiinden ticarete, enerji projelerinden ulaştırma koridorlarına kadar geniş bir iş birliği yelpazesini masaya yatırması bekleniyor.
HAVALİMANI AÇILACAK
Erdoğan, temasları çerçevesinde Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak. Açılış, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölgenin kalkınmasına yönelik sembolik adımlardan biri olarak görülüyor.
Erdoğan'ın Bakü programı, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine iştirakle tamamlanacak.