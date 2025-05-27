Azerbaycan’da 3’lü zirve! Başkan Erdoğan Bakü’ye gidecek

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA) Program kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılacak görüşmelerde Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

3'LÜ MASA KURULACAK

Ziyaretin önemli duraklarından biri de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenecek "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin ikinci toplantısı olacak. Liderlerin, savunma sanayiinden ticarete, enerji projelerinden ulaştırma koridorlarına kadar geniş bir iş birliği yelpazesini masaya yatırması bekleniyor.