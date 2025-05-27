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Azerbaycan'da 3'lü zirve! Başkan Erdoğan Bakü'ye gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle yarın Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Ziyaretin önemli duraklarından biri de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla düzenlenecek “Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi”nin ikinci toplantısı olacak.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:11 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:11
Azerbaycan’da 3’lü zirve! Başkan Erdoğan Bakü’ye gidecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle yarın Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

Program kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

3'LÜ MASA KURULACAK
Ziyaretin önemli duraklarından biri de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımıyla düzenlenecek "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin ikinci toplantısı olacak. Liderlerin, savunma sanayiinden ticarete, enerji projelerinden ulaştırma koridorlarına kadar geniş bir iş birliği yelpazesini masaya yatırması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

HAVALİMANI AÇILACAK
Erdoğan, temasları çerçevesinde Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak. Açılış, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölgenin kalkınmasına yönelik sembolik adımlardan biri olarak görülüyor.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

Erdoğan'ın Bakü programı, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine iştirakle tamamlanacak.

Laçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacakLaçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacak

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