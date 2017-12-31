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gezginleri

New York gezginleri
Magazin dünyasının ünlüleri 2018'i karşılamak için yurt dışına akın etti. Oyuncu Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay'ın tatil rotası da ABD oldu. İkili, önceki gün yakın dostları Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen ile New York'ta bir araya geldi.
Karahan ve eşi Güntay ile Yontuç çifti her adım başı rengarenk yılbaşı ağaçlarının yer aldığı Manhattan'da gezintiye çıktı. Ekip, böyle renkli selfie çekti.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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