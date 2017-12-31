New York gezginleri

Magazin dünyasının ünlüleri 2018'i karşılamak için yurt dışına akın etti. OyuncuPelin Karahan'la eşiBedri Güntay'ın tatil rotası da ABD oldu. İkili, önceki gün yakın dostları Esat Yontuç ve eşi Hande Gülşen ile NewYork'ta bir araya geldi. Karahan ve eşi Güntay ile Yontuç çifti her adım başı rengarenk yılbaşı ağaçlarının yer aldığı Manhattan'dagezintiye çıktı. Ekip, böyle renkli selfie çekti.
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