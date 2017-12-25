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Miras zaferi

Miras zaferi
Türk müziğinin güçlü seslerinden piyanist-şantör Ferdi Özbeğen, 4 yıl önce kansere yenilerek aramızdan ayrıldı. Özbeğen, 2008'de hazırladığı vasiyetnameyle tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bıraktı. Sanatçının 18 yıl önce evlat edindiği Hilmi Özbeğen ise mirastan pay alabilmek için vakfa dava açtı. Hilmi Özbeğen'in İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde vakfa açtığı davada uzlaşı sağlandı. Tarafların anlaşması üzerine 'e ait Levent'teki taşınmazın yarı oranındaki hissesinin tapuda Hilmi Özbeğen ve TEV adına eşit olarak tescili yönünde karar alındı.


Ali OKTAY
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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