 ;
Yol Durumu
  1. Bebek yüzünü güldürdü
  2. Kardeş gelebilir

Justin peşinde!

Justin peşinde!
Genç popçu Aleyna Tilki'den güldüren paylaşım… İngilizce öğrenmek için geçtiğimiz ay ABD'ye giden güzel popçuya sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Twitter'da takıldı. "Aleyna, hazır ABD'deyken Justin Bieber'i kafala. Kızım yaparsan sen yaparsın" diyen Bilic'e Tilki de şu esprili yanıtı verdi:
"Danla aşk olsun, ben niye kafalayayım onu? Justin zaten peşimde; ama benim kalbim başkasında…" 17 yaşındaki popçunun adı bir dönem besteci ve aranjör Emrah Karaduman'la anılmıştı.


Genç yıldız 'ın dünya çapında milyonlarca hayranı var.
Etiketler: ,
  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar