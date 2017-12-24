Justin peşinde!

Genç popçu Aleyna Tilki'dengüldüren paylaşım… İngilizceöğrenmek için geçtiğimiz ayABD'ye giden güzel popçuya sosyalmedya fenomeni Danla Bilic,Twitter'da takıldı. "Aleyna, hazırABD'deyken Justin Bieber'ikafala. Kızım yaparsan senyaparsın" diyen Bilic'e Tilki de şuesprili yanıtı verdi: "Danla aşk olsun, ben niyekafalayayım onu? Justin zatenpeşimde; ama benim kalbimbaşkasında…" 17 yaşındakipopçunun adı bir dönem besteci vearanjör Emrah Karaduman'la anılmıştı.
Genç yıldız Justin Bieber'ın dünya çapında milyonlarca hayranı var.
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