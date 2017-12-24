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Çifte kutlama

Çifte kutlama
Deniz Seki, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra işlerinde gaza basan Seki, "Yeni yıla girerken iki ayrı sahnede iki ayrı konserimiz olacak. Böylece yılbaşını 2 farklı yerde kutlayacağız. Ayrıca biz de sizler gibi yeni yılı çalışarak karşılayacağız" dedi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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