Tereza keşifte

Ülkemizin gönüllü turizm elçisi olan Çek model TerezaMaxova, Ege sahillerini keşfe çıktı. Eşi Burak Öymen'le geçtiğimiz yaz BodrumKaplankaya'dan lüks bir villa alan model, yılın büyük kısmını ülkemizde geçiriyor.
Yabancı takipçilerine Türkiye'nin güvenliolduğunu söyleyerek de turizme katkı sağlayan Maxova, önceki gün hayranlarına yeni yerler tanıtmak için eşiyle Bozburun sahillerinde romantik bir tura çıktı.
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