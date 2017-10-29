Tereza keşifte

Ülkemizin gönüllü turizm elçisi olan Çek model Tereza Maxova, Ege sahillerini keşfe çıktı. Eşi Burak Öymen'le geçtiğimiz yaz Bodrum Kaplankaya'dan lüks bir villa alan model, yılın büyük kısmını ülkemizde geçiriyor.



Yabancı takipçilerine Türkiye'nin güvenli olduğunu söyleyerek de turizme katkı sağlayan Maxova, önceki gün hayranlarına yeni yerler tanıtmak için eşiyle Bozburun sahillerinde romantik bir tura çıktı.