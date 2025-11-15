PODCAST CANLI YAYIN

ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği

ABD Nevada’da savaş başlığı olmayan B61-12 nükleer bombasını sessiz sedasız test etti. Washington ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine saldırmıştı. ABD’nin nükleer hamles İran ve Rusya basınında paniğe yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği

ABD'nin savaş başlığı olmayan B61-12 nükleer bombasını sessiz sedasız test ettiği ortaya çıktı. Nevada'da yapılan testin etkisi ise İran basınında görüldü. ABD'nin haziran ayında B2 hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu. B61-12 haberi İran'da paniğe yol açtı.

Bir Sandia teknisyeni, termal koşullandırma testleri için bir B61-12 ortak test tertibatını bir F-35 uçağına yüklemeden önce kontrol ediyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştırBir Sandia teknisyeni, termal koşullandırma testleri için bir B61-12 ortak test tertibatını bir F-35 uçağına yüklemeden önce kontrol ediyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır

ABD'DEN NÜKLEER HAMLE

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan yapılan açıklamaya göre ABD, ağustos ayında savaş başlığı içermeyen B61-12 taktik termonükleer bombasını "başarıyla" test etti.

B61-12 ortak test düzeneğiyle yüklü bir F-35 uçağı, 20 Ağustos'ta Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanıyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştırB61-12 ortak test düzeneğiyle yüklü bir F-35 uçağı, 20 Ağustos'ta Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanıyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır

NEVADA'DA GİZLİ SAKLI TEST

Açıklamada testi 19-21 Ağustos tarihleri arasında Nevada'daki bir test sahasında yapıldığı ve Amerikan beşinci nesil F-35 savaş uçakları, etkisiz harp başlıklı silahların atıldığı belirtildi.

B61-12 ortak test düzeneği 20 Ağustos'ta Tonopah Test Sahası'na iniyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştırB61-12 ortak test düzeneği 20 Ağustos'ta Tonopah Test Sahası'na iniyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır

Testlerin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, söz konusu hava bombalarının hizmet ömrünü 20 yıl uzatma programını 2024'ün sonlarında tamamladı.

Tass, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTass, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İLK ETKİ İRAN VE RUSYA'DA

ABD'nin sessiz sedasız yaptığı testin ardından İran ve Rusya'da panik başladı. Sandia Lavoratuvarı'nın yaptığı açıklama ilk olarak Rus ve İran basınında servis edildi.

Tasmin ve Mehr, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTasmin ve Mehr, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Rusya devlet haber ajansı Tass, ABD'nin nükleer bomba testini duyurdu. Rusya'yı ise İran haber ajansları Tasnim ve Mehr takip etti.

ABD'nin İran'a saldırısı, AAABD'nin İran'a saldırısı, AA

İran ile İsrail arasında haziran ayında yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Gün Savaşı olarak isim verdiği savaş, ABD'nin İran'ı vurmasının ardından ateşkes masasında sona erdi.

ABD'DEN İRAN'A B2'Lİ SALDIRI

İran ve İsrail karşılıklı füze atışlarına devam ederken ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini vurarak resmen savaşa müdahil oldu. B-2 hayalet uçaklarıyla GBU-57 (MOP) sığınak bombası ateşlendi. Pentagon, İran'a yapılan saldırının adını "Gece Yarısı Balyozu" koyduklarını duyurdu. Emrin Tump'tan geldiğini bildiren ABD Savunma Bakanlığı, "Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur" açıklaması yaptı.

B61-12 ortak test düzeneğiyle donatılmış bir F-35 uçağı, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır B61-12 ortak test düzeneğiyle donatılmış bir F-35 uçağı, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır

B61-12 ÖZELLİKLERİ

ABD'nin modernize ettiği B61-12 taktik nükleer bombası, ayarlanabilir 0,3–50 kiloton arası gücü, gelişmiş hassasiyet sistemi ve düşük radar izi sayesinde hem sığınak delici görevlerde hem de taktik operasyonlarda kullanılabilen yeni nesil bir silah olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 340 kiloluk bomba, F-35 ve B-2 gibi modern platformlardan atılabiliyor ve modernizasyon programıyla 20 yıl daha hizmet verecek şekilde güncellendi.

Tür: Taktik termonükleer bomba

Savaş başlığı: Ayarlanabilir termonükleer güç (0,3–50 kiloton arası); testlerde bazen savaş başlığı içermeyen versiyon kullanılıyor

Ağırlık: Yaklaşık 340 kg

Uzunluk: 3,56 m

Çap: 33 cm

Taşıma uçakları: B-2 Spirit, B-21 Raider, F-15E, F-16 ve F-35 dahil çeşitli savaş uçakları

Hedefleme özelliği: Yüksek hassasiyetli düşey ve yatay atım; modernize edilmiş aerodinamik yapısı ile isabet oranı artırıldı

Hizmet ömrü: Modernizasyon programı ile 20 yıl uzatıldı

Diğer özellikler: Geliştirilmiş füzyon patlayıcılar, modüler tasarım, düşük radar izi ve yüksek doğruluk

Kullanım amacı: Stratejik ve taktik görevlerde esnek kullanım; hem derin sığınak hedeflerine hem de saha hedeflerine uygun

Pentagon’da pizza trafiği arttı ABD İranı vurduPentagon’da pizza trafiği arttı ABD İranı vurdu
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Başkan Erdoğan 350 bininci deprem konutunu Adıyaman'da teslim edecek
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
Muazzez Abacı’nın son günlerini kızı Aslı Abacı anlattı: Bu kalp krizi çok zormuş
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkıyalarına göz açtırılmayacak!
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman