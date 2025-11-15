ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği

B61-12 ortak test düzeneği 20 Ağustos'ta Tonopah Test Sahası'na iniyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır Testlerin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, söz konusu hava bombalarının hizmet ömrünü 20 yıl uzatma programını 2024'ün sonlarında tamamladı.

Tass, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü İLK ETKİ İRAN VE RUSYA'DA ABD'nin sessiz sedasız yaptığı testin ardından İran ve Rusya'da panik başladı. Sandia Lavoratuvarı'nın yaptığı açıklama ilk olarak Rus ve İran basınında servis edildi.

Tasmin ve Mehr, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü Rusya devlet haber ajansı Tass, ABD'nin nükleer bomba testini duyurdu. Rusya'yı ise İran haber ajansları Tasnim ve Mehr takip etti.