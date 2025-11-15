ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği

B61-12 ortak test düzeneği 20 Ağustos'ta Tonopah Test Sahası'na iniyor, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır
Testlerin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) ile koordinasyon halinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı, söz konusu hava bombalarının hizmet ömrünü 20 yıl uzatma programını 2024'ün sonlarında tamamladı.
Tass, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
İLK ETKİ İRAN VE RUSYA'DA
ABD'nin sessiz sedasız yaptığı testin ardından İran ve Rusya'da panik başladı. Sandia Lavoratuvarı'nın yaptığı açıklama ilk olarak Rus ve İran basınında servis edildi.
Tasmin ve Mehr, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü
Rusya devlet haber ajansı Tass, ABD'nin nükleer bomba testini duyurdu. Rusya'yı ise İran haber ajansları Tasnim ve Mehr takip etti.
ABD'nin İran'a saldırısı, AA
İran ile İsrail arasında haziran ayında yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Gün Savaşı olarak isim verdiği savaş, ABD'nin İran'ı vurmasının ardından ateşkes masasında sona erdi.
ABD'DEN İRAN'A B2'Lİ SALDIRI
İran ve İsrail karşılıklı füze atışlarına devam ederken ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini vurarak resmen savaşa müdahil oldu. B-2 hayalet uçaklarıyla GBU-57 (MOP) sığınak bombası ateşlendi. Pentagon, İran'a yapılan saldırının adını "Gece Yarısı Balyozu" koyduklarını duyurdu. Emrin Tump'tan geldiğini bildiren ABD Savunma Bakanlığı, "Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur" açıklaması yaptı.
B61-12 ortak test düzeneğiyle donatılmış bir F-35 uçağı, Fotoğraf Sandia Ulusal Laboratuvarları’ndan alınmıştır
B61-12 ÖZELLİKLERİ
ABD'nin modernize ettiği B61-12 taktik nükleer bombası, ayarlanabilir 0,3–50 kiloton arası gücü, gelişmiş hassasiyet sistemi ve düşük radar izi sayesinde hem sığınak delici görevlerde hem de taktik operasyonlarda kullanılabilen yeni nesil bir silah olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 340 kiloluk bomba, F-35 ve B-2 gibi modern platformlardan atılabiliyor ve modernizasyon programıyla 20 yıl daha hizmet verecek şekilde güncellendi.
Tür: Taktik termonükleer bomba
Savaş başlığı: Ayarlanabilir termonükleer güç (0,3–50 kiloton arası); testlerde bazen savaş başlığı içermeyen versiyon kullanılıyor
Ağırlık: Yaklaşık 340 kg
Uzunluk: 3,56 m
Çap: 33 cm
Taşıma uçakları: B-2 Spirit, B-21 Raider, F-15E, F-16 ve F-35 dahil çeşitli savaş uçakları
Hedefleme özelliği: Yüksek hassasiyetli düşey ve yatay atım; modernize edilmiş aerodinamik yapısı ile isabet oranı artırıldı
Hizmet ömrü: Modernizasyon programı ile 20 yıl uzatıldı
Diğer özellikler: Geliştirilmiş füzyon patlayıcılar, modüler tasarım, düşük radar izi ve yüksek doğruluk
Kullanım amacı: Stratejik ve taktik görevlerde esnek kullanım; hem derin sığınak hedeflerine hem de saha hedeflerine uygun